Gözler 23 Ocak'ta Merkez Bankası'nın alacağı kararda! Mevduat faizleri için kritik açıklamaya günler kaldı...

2024 yılının yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu oran belli olduktan sonra ise Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye çekti. 2025 yılında Merkez Bankası'nın nasıl bir karar vereceği merak edilirken gözler 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi.

Merkez'in kararı belli olmadan önce ise yatırımcılar mevduat faizlerinin oranlarını takip etmeye başladı. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, 10 bankanın mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

Ekonomistler ise mevduat faizleri için Merkez Bankası'nı işaret ederek yeni bir faiz indiriminin olması durumunda mevduat faizlerinin de etkilenebileceğini ifade ediyor.

Peki şu anda mevduat faizlerinde son durum ne? İŞte bankaların faiz oranları:



1-TEB Marifetli Hesap: %53

2-On Dijital: %53

3-Alternatif Bank VOV Hesap: %52

4-Odea Bank Oksijen Hesap: %51

5-ING Turuncu Hesap: %51

6-Fibabanka Kiraz Hesap: %50,50

7-Getir Finans: %50

500 BİN TL ve 1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ

Söz konusu oranlardan en yüksek olan %53 ile hesaplama yapıldığında;

-100 bin TL’nin aylık net getirisi; 3 bin 921 TL olarak gerçekleşiyor.

-250 bin TL’nin aylık net getirisi; 9 bin 801 TL’yi buluyor.

-500 bin TL’nin aylık net getirisi; 19 bin 602 TL’ye ulaşıyor.

-1 milyon TL’nin aylık net getirisi ise; 39 bin 204 TL şeklinde kendini gösteriyor.

SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Ocak ile biten haftada 19 trilyon 144 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun 11 trilyon 746 milyar lirasını TL cinsinden mevduatlar oluşturdu.

Rakamlar, toplam mevduat içinde TL’nin payının %61,36 seviyesine kadar yükseldiğini gösterdi. Yüksek TL getirisinin ve KKM’de yaşanan çözülmenin de etkisiyle birlikte, dolarizasyon, yaklaşık son 8 yılın en düşük seviyesine geriledi.