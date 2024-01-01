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Gözler açıklanacak zamlara çevrildi! Bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

01.01.2024 17:24 | Son Güncelleme:
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Ocak ayına girmemizle beraber önce 3 Ocak'ta enflasyon rakamları belli olacak ardından milyonlarca memur yeni maaşlarını öğrenecek. Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber 2024 yılı için geçerli olacak bedelli askerlik tutarı da netleşecek. İşte masadaki rakamlar...

Gözler açıklanacak zamlara çevrildi! Bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte beklenen rakam

Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber birçok yeni kalem de zamlanacak. Bunların içinde en çok araştırılan da 'Bedelli askerlik parası ne kadar olacak?' sorusu oldu. Konuşulan zam oranlarına göre bedelli askerlik fiyatının da yeni hesaplamaları yapıldı.

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YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askelik fiyatının 183.526 TL olacağı öngörülüyor.

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Memur maaşının belli olmasının ardından bedelli askerlik için bir genelge yayımlanması bekleniyor. O genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşmiş olacak. Oranlara göre yapılan hesaplamalar ise şu şekilde;

Bedelli askerlik fiyatına yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olması bekleniyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda bedelli askerlik tutarı 171.291 lira olabilir.

Yüzde 50 artış yaşanması halinde ise toplam ödeme tutarı 183.526 TL olacak.

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