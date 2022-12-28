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Gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi! Petrol 3 haftanın zirvesinde, dolar rekor kırdı… Zam gelecek mi? (28 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

28.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve (mazot) motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Fiyatlar üzerinde etkili olan petrol ile döviz kurlarında yükseliş devam ederken gözler bir kez daha pompa fiyatlarına çevrildi. Bu gelişme ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki bugün motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? İşte 28 Aralık Çarşamba benzin ve mazot fiyatı listesi…

Gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi! Petrol 3 haftanın zirvesinde, dolar rekor kırdı… Zam gelecek mi? (28 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinin ardından benzin ve motorin fiyatları 28 Aralık Çarşamba günü de araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Fiyatlar üzerinde etkili olan petrol ve döviz kurlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanırken ‘bugün benzin ve mazota yeni indirim veya zam geldi mi sorusu?’ araştırılıyor. Peki, bugün motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri…

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PETROL FİYATLARI 3 HAFTANIN ZİRVESİNDE HAREKET EDİYOR

Dün Çin'in son COVID-19 kısıtlamalarını gevşetmesinin talepte toparlanma umutlarını arttırmasıyla son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de kış fırtınaları nedeniyle kapatılan bazı enerji santrallerinin yeniden hizmete alınması da arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Öte yandan, Rusya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklaması ise arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Ham petrol bu sabah 79,1 dolardan, brent petrol ise 84,3 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

TM

DOLAR/TL’DE YENİ REKOR

Uzunca bir süredir 18,60-18,65 bandında hareket eden dolar/TL kuru yıl sonuna çok kısa bir süre kala atağa geçerek 18,70 seviyesinin üzerine yükseldi. 18,79 seviyesini görerek dün rekor kıran kur şu sıralarda 18,72’den işlem görüyor.

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GÖZLER TABELALARA ÇEVRİLDİ

Tüm bu gelişmeler şimdi ise gözler hem petrol hem de dövizdeki yükseliş ile yön bulan akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Henüz bir zam ya da indirim haberi yok ancak yükseliş araç sahiplerini tedirgin etti.

Son olarak benzine 61 ve motorine 77 kuruş zam yapılmıştı. Bu kararın ardından benzine yeniden zam gelerek fiyatlar 67 kuruş artmıştı.

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BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruşa, Ankara'da 18 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruşa çıktı.

MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

Motorin fiyatları ise ortalama olarak İstanbul’da litre başına 21,98 TL, Ankara’da 22,17 TL ve İzmir’de ise 22,27 liradan satışa sunuluyor.

BENZİN

NEBATİ'DEN PETROL AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

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