Gözler Eylül ayına çevrildi! İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar… Altın fiyatlarında tarih ve seviye verdi

ABD enflasyonu Mart 2021’den bu yana ilk kez yüzde 3’lük beklentilerin altında kalarak yüzde 2,9 olarak belirlendi. Enflasyondaki gerileme, ABD tarım dışı istihdam verileri etkileyerek, iş gücü piyasalarındaki soğumaya neden oldu.

ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimlerine Eylül ayında başlama ihtimali artarken altın piyasasının değer kazançları artışa geçeceği öngörülüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED’in açıklamasını da dikkate alarak, altın fiyatları için yaptı. Yatırımcılara Eylül ayı itibariyle dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tek tek önemli uyarılarda bulundu.

‘‘ABD ENFLASYONU ART ARDA 4 AYDA DA GERİLEMİŞ OLDU’’

ABD yıllık enflasyon oranı Temmuz 2024’te yüzde 2,9 olduğu belirten Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında, ''Bu rakam, Mart 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Böylelikle ABD enflasyonu art arda 4 ayda da gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyon ise Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,2'ye geldi. Enflasyondaki gerileme gözleri dolar endeksine ve FED kararlarına çevirdi. Dolar endeksi perşembe günü 102,7 seviyesindeki seyrine devam etti'' diyerek bilgi verdi.

‘‘EYLÜL AYINDA GELECEK FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN OLASILIK ARTTI’’

Para Piyasaları Uzmanı Memiş, ülke ekonomisinde iş gücü piyasalarına yönelik verilerin yatırımcı için odak noktası durumunda olduğunu ve 2 Temmuz’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kaldığı belirtti. Memiş, ''Beklentiler 176 bin kişi olarak açıklanırken resmi verilere göre bu 114 bin olarak kaydedildi. Bununla beraber ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Yaşanan gelişmelerle eylül ayında gelecek faiz indirimleri için olasılık arttı'' dedi.

‘‘ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK’’

ABD ekonomisindeki gelişmeler ons altın ve gram altın fiyatlarını hareketlendireceğini vurgulayan Para Piyasaları Uzmanı Memiş, ''Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesinde. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. Ons altın tarafında 2 bin 380 - 2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta Doğu'da gerilim artarsa 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyeleri var yukarıda. Biraz da Merkez Bankasına FED'e odaklandık. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 devamında 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok’’ değerlendirmesinde bulundu.

‘‘ONS ALTIN NEREYE GRAM ALTIN ORAYA’’

Son olarak Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatı bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini 2 kez test ettiğini ifade ederek, ‘‘Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi. Tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın Ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı’’ diyerek beklentisini ifade etti.