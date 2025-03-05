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Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
05.03.2025 14:23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekmişti. Şimdi gözler yarın belli olacak TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Faiz indirimi ile ilgili dikkat çeken bir iddia da geldi.

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre, TÜFE’deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

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Enflasyonun yüzde 40'ın altına gelmesiyle şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

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MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE ZAMAN 2025?

TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı merak ediliyor. Merkez Bankası Mart faiz kararı 6 Mart'ta belli olacak. AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmış, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 olmuştu.

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Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla beklenirken Yeni Şafak'ta faiz kararına dair dikkat çeken bir iddia yer aldı.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde; Merkez Bankası'nın enflasyondaki iki aylık düşüşü de dikkate alarak politika faizinde 7,5 puanın üzerinde indirime gitmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı: "Şubat ayını toplantı yapmadan geçiren Merkez Bankası'nın, yarınki toplantıda enflasyondaki iki aylık düşüşü de dikkate alarak politika faizinde 7,5 puanın üzerinde indirime gitmesi bekleniyor. Yüksek faiz nedeniyle sanayicilerin, üreticilerin, piyasanın yükünün gittikçe ağırlaştığını ifade eden iş dünyası, Merkez Bankası'nın yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında güçlü bir faiz indirimi yapması gerektiğini kaydediyor"

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