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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklentiler

17.04.2025 07:38
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Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin etkileri devam ederken yurt içinde ise gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklentiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Peki, beklentiler ne yönde?

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BEKLENTİLER ORADA YOĞUNLAŞTI

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

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AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

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Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA SON DURUM

Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası TCMB faiz kararı
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