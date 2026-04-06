Gözler Merkez Bankası'nın kararına çevrilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taviz söz konusu değildir"

Orta Doğu'daki savaş sonrası gözler Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da alacağı faiz kararına çevrilmişti. Uzman isimlerden farklı farklı yorumlar gelirken tartışmalara nokta koyacak açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Dezenflasyon programımızda herhangi bir taviz söz konusu değildir" dedi.

Recep Demircan

ABD-İran-İsrail savaşı sonrasında Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da alacağı faiz kararı merak konusu olmuştu. Kimi uzmanlar faizlerin sabit kalacağını ifade ederken, kimi uzmanlar ise Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceğini ifade etmişti.

MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ

Savaş sonrası banka mevduat faizlerinde de artış yaşanmıştı.

"TAVİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Dezenflasyon sürecinde taviz yok" mesajı verdi.

Erdoğan şunları ifade etti:

"Dezenflasyon programımızda da herhangi bir taviz söz konusu değildir. Her zaman söylediğimiz gibi, istihdamın, üretimin ve ihracatın korunması bu süreçte de önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Vatandaşlarımız endişeye kapılmasın. İş dünyamız müsterih olsun. Türkiye stratejik coğrafyasıyla, güçlü ve modern altyapısıyla, genç ve nitelikli iş gücüyle, İstanbul Finans Merkezi’yle ve daha birçok avantajıyla yeni dönemin doğal cazibe merkezlerinden biri olmaya namzettir. Dünyanın önde gelen şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantımızda bunun emarelerini bizzat gördük. Yurt dışında da bunun sinyallerini şimdiden almaya başladık. Ülkemize düşmanlığı bilinen yabancı medya organlarında bile Türkiye’nin yeni dönemin parlayan yıldızı olacağına dair haberler yazılıyor. Enerji nakil hatlarında daha güvenli alternatifler konuşulmaya başlandı. Talimatlarınız doğrultusunda ekonomi kurmay ekibimiz şu an Türkiye’yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak, transit ticarette küresel cazibe merkezine dönüştürmek, İstanbul Finans Merkezi’ni dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri hâline getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi bu küresel krizin de ülkemizin önünde yeni kapılar açacağına biz yürekten inanıyoruz."

06 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
