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Gözler ocak ayı zammını merakla beklerken yavru vatanda asgari ücret 35 bin TL oldu... Aralık ayında komisyon toplanacak: Masada konuşulacak rakamlar şimdiden tahmin ediliyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.09.2024 17:03
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Asgari ücretli maaşına zam için 2025 Ocak ayını pür dikkat bir şekilde bekliyorken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üçüncü kez asgari ücrete zam geldi. KKTC'de asgari ücretin 35 bin TL olması sonrası Türkiye'deki asgari ücretli maaşına gelebilecek zam oranını merak etmeye başladı. Sözcü Ekonomi Muhabiri Erdoğan Süzer, "Asgari ücretliye zam yapılmamasının nedeni sahiplenenin olmaması" diyerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücrete yüzde 20 oranında zam gelerek 35 bin TL'ye yükseldi. Yavru vatanda asgari ücret 35 bin TL olunca asgari ücretli ocak ayında yapılacak zammı merakla beklemeye başladı.

Canlı yayında SZC TV'ye açıklamalarda bulunan Sözcü Ekonomi Muhabiri Erdoğan Süzer, Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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ASGARİ ÜCRETLİ TEMMUZ'DA ZAM ALMAMAMIŞTI

Süzer, KKTC'de olan sistemden şu sözlerle bahsetti:

"Orada ekonomi programı yok, orada özellikle işçiler üzerinden onların maaşları üzerinden yapılan bir program yok bizde bütün iş çalışanlarının dondurulması anlamına gelen yol deneniyor"

Süzer, enflasyonu düşürmek için piyasadaki tüketimin kısılmasının hedeflendiğini aktardı ve temmuz ayında asgari ücretliye bu nedenle zam gelmediğini aktararak, "Temmuz ayında asgari ücrette zam olmazsa birçok kesimin sıkıntı yaşayacağını söylemiştik böyle de oldu. İktidar asgari ücrete zam yapmadığını açıkladı. Üstelik enflasyon yüzde 60'lardaydı. Ocak ayında neredeyse tüm çalışanlar yüzde 49 oranında zam aldı. Temmuz ayına gelindiğinde ise emekli ve memurlar bir şekilde gerek toplu sözleşme gerekse enflasyon farkı denilerek zam yapıldı" diyerek temmuz ayında asgari ücretliye zam gelmediğini hatırlattı.

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ARALIK AYINDA KOMİSYON TOPLANACAK

Asgari ücretliye zam gelmemesinin nedeni olarak ise, asgari ücretliyi sahiplenen kimsenin olmadığını söyleyen Süzer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sahiplenen kimsenin olmadığını ifade etti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İktidar dedi ki asgari ücret komisyonunu çağırırım ve ben bu komisyonu tekrar oluştururum; hayat pahalılığını karşılayabilecek bir zammı oluştururum. Bizde ki bu dramatik durum daha da devam edecek. Asgari ücret şu an 17 bin 2 lira. Temmuz ayında yapılması gereken en aşağı yüzde 20, emekli zammına ve memur zammına yakın olarak söylense bile, beklenen zam buydu. En az 22 bin lira olması gereken asgari ücret şu anda 17 bin lira. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında tekrar toplanacak ve, 'asgari ücreti 20 bin civarına yapalım mı?' olarak görüşecekler. O yüzden 22 bin lira olması gerekn asgari ücret 17 bin lira ile pazarlık masasına oturmuş olacak"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücretin 35 bin TL'ye çıktığını belirten Süzer, "Geçmişten beri asgari ücret KKTC'de asgari ücret Türkiye'den biraz fazladır ancak hiçbir zaman bu fark iki katına çıkmamıştır. Bu farkın oluşmasının temel nedeni çalışanların üzerinden yürütülen sıkı para politikası ve maliye politikası" şeklinde konuştu.

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ALTINCI KEZ PAS GEÇTİ: NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİ GELECEK?

Süzer, Merkez Bankası'nın altıncı kez faizi pas geçildiğini ifade ederek, Merkez'in ocak ayına kadar faiz indirimi için beklemek isteyebileceğini ama reel sektörün kredi kullanamamasından dolayı zor durumda olduğunu belirterek, "Kasım gibi faiz indirimini göreceğimizi düşünüyorum. Kasım aralıkta küçük indirimler olacak ama ocak ayında ise esas indirimin yapılacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam kktc
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