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Gözler TÜİK'te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs enflasyonunu bugün saat 10.00’da açıklayacak. Mayıs enflasyonunun belli olmasının ardından Haziran ayının tavan seviyesi kira artış oranı da belli olacak. Ayrıca 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, Mayıs enflasyonu için beklentiler ne yönde?

Gözler TÜİK'te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor
Hande Dağ

Milyonların merakla beklediği Mayıs enflasyonu bugün belli olacak. Enflasyon için artık sadece saatler kaldı. Memur ve emekliler için 5 aylık enflasyon farkı belli olurken ev sahibi ve kiracılar için de Haziran ayı kira artış oranı öğrenilecek.

Gözler TÜİK te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor 1

ENFLASYON BUGÜN AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamıştı.

Gözler TÜİK te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor 2

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü (bugün) açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Gözler TÜİK te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor 3

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Gözler TÜİK te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor 4

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyordu.

Gözler TÜİK te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor 5

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

Enflasyon aylık bazda Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta ise yüzde 1,94 artış göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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