Gözler TÜİK'te! Saatler kaldı: Mayıs enflasyonu açıklanıyor

Milyonların merakla beklediği Mayıs enflasyonu bugün belli olacak. Enflasyon için artık sadece saatler kaldı. Memur ve emekliler için 5 aylık enflasyon farkı belli olurken ev sahibi ve kiracılar için de Haziran ayı kira artış oranı öğrenilecek.

ENFLASYON BUGÜN AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamıştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü (bugün) açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

Enflasyon aylık bazda Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta ise yüzde 1,94 artış göstermişti.