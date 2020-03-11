GPD: Tedbir aldık, bütün talep karşılanacak

Gıda Perakendecileri Derneği, koronavirüs vakası açıklaması ardından, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından bir panik havası oluşturulmamasına özen gösterilmesini dile getiren GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, modern perakende kanallarının hali hazırda tedbirlerini aldığını ve tüketici taleplerinin kesintisiz karşılanacağını ifade etti.

Modern gıda perakendesinin temsilcisi konumundaki Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), koronavirüs (COVID19) vakası tespiti açıklaması ardından, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getiren Aykaç, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın da sözlerinde belirttiği gibi üzücü ancak korkutucu olmayan açıklama, sektör oyuncularımız tarafından sakinlikle karşılanmıştır. Virüsün Çin’de ilk tespiti, ardından diğer ülkelerde görülmesi ve vaka sayılarının artmasıyla, diğer ülkelerde yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ülkemizde de bir vaka ile karşılaşılması olasılığına dair önlemlerimizi almıştık. Bakanlığımızın konunun başından itibaren özverili çalışmaları, Bilim Kurulu’nun uyarıları, ülke genelinde alınan önlemler ve yapılan uyarılar için öncelikle tüm sektörümüz adına teşekkür ederiz. Devletimizin uyarılarını ve aldığı önlemleri yakından takip ederek hızlıca uygulamaya alıyoruz.”