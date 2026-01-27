FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gram altın 7 bin lirayı aştı! Kapalıçarşı'da rekor fark: Son dönemin en yüksek makası

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, hem iç piyasalarda hem de küresel düzeyde dikkatle izleniyor. 7 Ocak 2025 gram altın fiyatı 7.070 TL’den güne başladı. Dün 7.128 TL rekorunun ardından gelen kâr satışları, bugün yerini yeniden yükselişe bıraktı ve zirveye yaklaştı. Bu arada Kapalıçarşı’da fiziki gram satış fiyatı 7.320 TL’ye çıktı. Böylece 1 kilo fiziki altın fiyatı, spot piyasa fiyatına göre 5.750 dolar daha pahalı hale geldi. Fiyat farkı, son dönemin en yüksek makası olarak da dikkat çekti.

Gram altın 7 bin lirayı aştı! Kapalıçarşı'da rekor fark: Son dönemin en yüksek makası
Cansu Akalp

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dünkü işlemlerde küresel piyasalarda ons altın fiyatı 5.111 dolar ile tüm zamanların rekor seviyesini test etmişti. Ardından gelen kâr satıları ile birlikte günlük kapanış 5.009 dolardan gerçekleşmişti. Altında günlük prim ise %0,43 olarak gerçekleşmişti.

Ons fiyatı haftanın ikinci gününe de yükselişle başladı. TSİ 06:00 itibarıyla 5.070 dolara yakın denge arayışı devam ederken; fiyatlar dünkü zirveye yakın konumunu sürdürüyor.

Gram altın 7 bin lirayı aştı! Kapalıçarşı da rekor fark: Son dönemin en yüksek makası 1

27 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatında da etkisini gösteriyor. Spot piyasada gram altın fiyatı dünkü işlemlerde 7.128 TL ile yeni rekor seviyesine ulaşmıştı. Kapanış ise 7.035 TL’den gerçekleşti.

27 Ocak 2026 gram altın fiyatı ise 7.070 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram satış fiyatı 7.320 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.965 TL’den gerçekleşiyor.

MAKAS YİNE AÇILDI

Bu arada altında yaşanan son yükseliş ve artan fiziki taleple birlikte spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makas yeniden açıldı. 1 kilo altının fiziki fiyatı, spot piyasaya göre 250 bin TL daha pahalı fiyatlanmaya başlandı. Böylece söz konusu fark döviz cinsinden yaklaşık 5.750 dolara kadar çıktı ve son ayların da en yüksek seviyelerine yöneldi.

Gram altın 7 bin lirayı aştı! Kapalıçarşı da rekor fark: Son dönemin en yüksek makası 2

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ocak ayında Venezuela ve İran’da yaşananların ardından ABD ve AB arasındaki Grönland krizi, jeopolitik riskleri artırarak güvenli liman talebini artırdı.

Küresel piyasalarda bu yıl FED’den beklenen faiz indirimleri ve ABD varlıklarından çıkış da altın fiyatını ivmelendiriyor. Dolar endeksinin 4 ay sonra yeniden 97 seviyesinin altına gerilemesi, kıymetli metallere fayda sağlıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş'tan doğal gaz desteği açıklamasıBakan Göktaş'tan doğal gaz desteği açıklaması
Milyonlar heyecanlandı: Konut kredisi düşecek mi?Milyonlar heyecanlandı: Konut kredisi düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.100,58
7.101,42
% 0.79
10:10
Ons Altın / TL
220.737,30
220.835,29
% 0.75
10:25
Ons Altın / USD
5.087,59
5.088,23
% 0.65
10:25
Çeyrek Altın
11.360,93
11.610,82
% 0.79
10:10
Yarım Altın
22.650,85
23.221,64
% 0.79
10:10
Ziynet Altın
45.443,72
46.301,25
% 0.79
10:10
Cumhuriyet Altını
48.280,00
49.009,00
% 2.8
17:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.