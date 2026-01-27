Gram altın 7 bin lirayı aştı! Kapalıçarşı'da rekor fark: Son dönemin en yüksek makası

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dünkü işlemlerde küresel piyasalarda ons altın fiyatı 5.111 dolar ile tüm zamanların rekor seviyesini test etmişti. Ardından gelen kâr satıları ile birlikte günlük kapanış 5.009 dolardan gerçekleşmişti. Altında günlük prim ise %0,43 olarak gerçekleşmişti.

Ons fiyatı haftanın ikinci gününe de yükselişle başladı. TSİ 06:00 itibarıyla 5.070 dolara yakın denge arayışı devam ederken; fiyatlar dünkü zirveye yakın konumunu sürdürüyor.

27 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatında da etkisini gösteriyor. Spot piyasada gram altın fiyatı dünkü işlemlerde 7.128 TL ile yeni rekor seviyesine ulaşmıştı. Kapanış ise 7.035 TL’den gerçekleşti.

27 Ocak 2026 gram altın fiyatı ise 7.070 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram satış fiyatı 7.320 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.965 TL’den gerçekleşiyor.

MAKAS YİNE AÇILDI

Bu arada altında yaşanan son yükseliş ve artan fiziki taleple birlikte spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makas yeniden açıldı. 1 kilo altının fiziki fiyatı, spot piyasaya göre 250 bin TL daha pahalı fiyatlanmaya başlandı. Böylece söz konusu fark döviz cinsinden yaklaşık 5.750 dolara kadar çıktı ve son ayların da en yüksek seviyelerine yöneldi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ocak ayında Venezuela ve İran’da yaşananların ardından ABD ve AB arasındaki Grönland krizi, jeopolitik riskleri artırarak güvenli liman talebini artırdı.

Küresel piyasalarda bu yıl FED’den beklenen faiz indirimleri ve ABD varlıklarından çıkış da altın fiyatını ivmelendiriyor. Dolar endeksinin 4 ay sonra yeniden 97 seviyesinin altına gerilemesi, kıymetli metallere fayda sağlıyor.