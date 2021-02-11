Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 11 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda hareketlilik devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 670 TL’den alınan çeyrek ziynet 675 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 675 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,69 düşüş ile 416,50 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 416,30 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 416,50 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.743 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.764 TL’den, 379,70 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 383,70 TL’den, 2.681 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.701 TL’den, 1.340 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.350 TL’den, 416,30 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 416,50 TL'den ve 670 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 675 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomi düzelene kadar Fed'in parasal genişlemeyi sürdüreceğini belirtmesinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.
Aynı zamanda analistler bugün için yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.865 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğu belirtildi.
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