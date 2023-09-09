Gram altın fiyatı 2024 yılında kaç Türk Lirası olacak? İslam Memiş ‘Ortalığı kasıp kavuracak’ dedi: Neredeyse 1000 TL daha fazla…

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna henüz gelinmediğine yönelik artan endişelerle negatif bir seyir izlenirken, gelecek hafta ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkararak, son 22 senenin zirvesine getiren Fed'in, yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin artan belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Analistler, ABD'de gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verilerinin, bankanın gelecek süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair yatırımcılara ışık tutabileceğini söyledi.

FED’İN BELİRSİZ FAİZ KARARI PİYASAYI BEKLEMEYE ALDI

Bir süredir Fed'in 2023 sonuna kadar faiz artırmayacağına yönelik tahminlerin öne çıkmasının ardından hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesiyle bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine dair beklentiler güç kazandı. Analistler, enerji fiyatlarında da son dönemde yaşanan artışların enflasyonun diri kalmasına sebep olabileceği ve güçlü istihdam piyasasının da Fed’in potansiyel faiz artışı ihtiyacını artırabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın kasımdaki toplantıda ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğini bildirdi. Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

BORSA HAFTANIN KAZANDIRANI OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,34, dolar/TL yüzde 0,50 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,50, gram altın yüzde 0,06 eğer kaybetti. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,05 azalışla 11.023 liraya gerilerken, geçen hafta sonu 2.732 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.731 liraya indi.

Piyasalarda tüm bu gelişmeler yaşanırken yıl sonu yaklaştıkça yurt içinde altın yatırımcıları da “Gram altın 2024 yılında kaç lira olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, euro, ons ve gram altın fiyatları için kritik bir değerlendirmede bulundu.

“BORSADA 6 AY BEKLEMEYEN ZARAR EDER”

“Borsa İstanbul haftayı 8325 puandan tamamladı. Bir yorgunluk var. Teknik olarak beklediğimiz kar satışları hala gerçekleşmedi” diyen İslam Memiş, “Matematiksel olarak kar satışları olmalı ki, borsadaki yükselişler sağlıklı olabilsin. Borsa bir oyun piyasası değildir, bir yatırım piyasasıdır. En az 6 ay beklemeyen zarar eder. Günlük al sat yapanlar zarar eder. Kar satışlarının mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini tekrar anımsatmak isterim. Ben kenarda bekliyorum” ifadelerini kullandı.

DOLARI OLANLARA BÖYLE SESLENDİ

İslam Memiş, bu sözlerinin ardından gram altında 2024 yılı tahmini ve 'Ekim ayında ortalığı kasıp kavuracak' dediği gelişmeyi duyurdu. “ Dolar tüm dünyada değer kazandı. İç piyasalarda dolar TL kurunda da düşül bir rakam yok. İyi bir şey var. Bu da resmi kur ve serbest piyasadaki kur eşitlendi. Döviz kurlarında serbest piyasa ile resmi kur arasında fiyat farkı yok ama şimdilik” diyerek değerlendirmelerine devam eden uzman isim, “Orta Vadeli Program'da hükümet öngörüsünü açıkladı. 2024'te 36.80 bekleniyor. Özellikle 2024'te yıllık ortalama tabii ki, benim kişisel öngörüm 40-45 lira aralığında bir kur görme ihtimalimiz çok yüksek” açıklamasını yaptı.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VE TARİH VERDİ

“Peki, gram altın kaça tekabül eder?” sorusuna yanıt veren İslam Memiş, “2024 yılında 2000-2500 lira aralığında gram altında bir fiyatlama göreceğiz. Sizin de burada 1700'lü rakamlardan gram altın almanız gerekiyor. Ons altın 1920 dolarda. Baskılanma devam ediyor. 1917, 1929 dolar aralığında. 1930 doları kıramadı. Elimde dolarım var, parite üzerinden altım almalı mıyım? Evet. 2080 ve 2150 dolar seviyeleri ons altında gündemde” diyerek tahminini açıkladı.

"GÜMÜŞ, ALTIN GİBİ BASKI ALTINDA"

Gümüş fiyatlarına da değinen uzman isim, “Gümüşün gram fiyatı, diğer metallerin TL bazlı fiyatları da yukarı yönlü hareketlerini sürdürecek. Gümüş de aynı altın gibi baskı altında. Alınabilir seviyede. Gümüş almak isteyenler de bu düşüşlerin kısa vadede kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. ben dövizle ticaret yapıyorum, param var. Malda mı kalmalıyım, dövizde mi kalmalıyım? Bence dövizde kalmalısın. Dövizle mal alan da malda kalmalı bence” dedi.

“EKİM AYI İTİBARIYLA CİDDİ ANLAMDA TÜM DÜNYADA GÖRECEĞİZ”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Euro dolar paritesi 1.07'den kapanış gerçekleştirdi. Yine yol haritamızda değişiklik yok. Pozitif beklentimiz devam ediyor. Elimde TL var, bir şey almak istiyorum. Nedir? Döviz. Doların bir yatırım aracı olmadığını sık sık ifade ediyorum. Ben döviz alsam bunun adı euro olurdu. Düşük rakamları değerlendirmek gerekiyor.

AKARYAKITA VE ULAŞIMA ZAM TAHMİNİ

Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonun geri gelmesi demektir. Bütün gelişmiş ülkelerde de enflasyon öyle bir geri gelecek ki, ortalığı kasıp kavuracak. Ekim ayı itibarıyla bütün dünyada ciddi anlamda enflasyon göreceğiz. Pompa fiyatlarında yeni zamlara da hazır olun. Ben yıl sonuna kadar toplu taşımada ikinci bir zam bekliyorum.”

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