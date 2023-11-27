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Gram altın fiyatı görülmemiş seviyede! 6 ay sonra bir ilk: İslam Memiş 'Aralık ayı itibarıyla göremeyeceğiz...' diyerek uyardı

27.11.2023 06:56 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesi ons altın fiyatına destek verdi. Ons altın 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doları test etti. Gram altın fiyatı da tarihinde ilk kez o seviyeye yükseldi. Peki bugün bugün ons, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi günü altın fiyatları...

Gram altın fiyatı görülmemiş seviyede! 6 ay sonra bir ilk: İslam Memiş 'Aralık ayı itibarıyla göremeyeceğiz...' diyerek uyardı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
Ons altın, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle bu sabah 2018,14 dolara kadar yükseldi. ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine taşırken 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez bu seviyeler görüldü.

GRAM ALTINDA REKOR

Gram altın güne 1858 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1855 lira, en yüksek de 1875 lira seviyesi görüldü. Ons altındaki bu yükselişten destek alan altının gram fiyatı böylece tarihin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

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"BU SENARYO YIL SONUNA KADAR GÜNCELLİĞİNİ KORUYABİLİR!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni haftaya dair altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerine yer verdi. Ayın son haftası ve yılın son ayına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın piyasasında 2.000 dolar barajı aşılmış durumda. Altın fiyatları adeta 2.000 doların üzerine yerleşecek ve yukarı yönlü momentumunu sürdürecek gibi bir izlenim oluşuyor. 2024 yılında ise 2.350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Olası düşüşlerde ve geri çekilmelerde ise 1960 dolar destek seviyesi önem arz ediyor. Bu senaryo, yıl sonuna kadar güncelliğini koruyacak gibi görünüyor. Üst kısımda, 2030 ile 2045 dolar arasındaki bölgeyi dikkatle izleyeceğiz. Orta ve uzun vadeli perspektifte, ons altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketini sürdürmeye devam edeceğini ve 2024 yılında 2000 dolar seviyesinin dip fiyat olarak belirleneceğini öngörüyoruz. Ardından, ons altının fiyatlarındaki yukarı yönlü momentumun devam edeceğini öngörüyoruz."

islam memiş

ALTIN YATIRIMI PLANLAYANLARIN BU RAKAMLARA ALIŞMASI GEREKİYOR"

Gram altına da değinen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Gram altın tabela fiyatında 1.856 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın serbest piyasalarda 1.887-1.987 seviyesinde, yani 1.900 lira sınırında olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın tabela fiyatında 1.856 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın serbest piyasalarda 1.887-1.987 seviyesinde, yani 1.900 lira sınırında olduğunu gözlemliyoruz. Gram altında aralık ayında takip edeceğimiz bant aralığı 1.900-2.000 lira arası olacak. Yani 1.800'lü rakamları aralık ayı itibarıyla göremeyeceğiz. Altın borcu olan, altın almayı düşünen veya uzun vadeli altın yatırımı planlayan kişilerin de artık bu rakamlara alışması gerekiyor."

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"ALTIN YATIRIMCISI UZUN VADEDE KAZANMAYA DEVAM EDECEK"

Uzman isim, altına yönelik açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"24 Aralık-1 Ocak'ta ise artık 2.000 lira üzerine doğru kırılacağını 2.150, 2.250, 2.350, yılın yarısında 2.500, yılın ikinci yarısında 2.700 gibi rakamları göreceğiz. Uzun vadede altın yatırımcısı gene kazanmaya devam edecek. "

ALTIN


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