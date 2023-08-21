Gram altın fiyatı o rakama yelken açacak! İslam Memiş ‘vatandaş alışmalı’ diyerek uyardı: 15 Eylül’den sonrasına dikkat

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Dolar/TL kuru ise 27.1168 TL alış, 27.1274 TL satış fiyatından işlem görüyor. Euro 29.5082 TL alış ve 29.5515 TL satış fiyatına sahip. Öte yandan altın fiyatları konusunda açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Piyasalarda gerginlik olduğunu belirten uzman isim "Dananın kuyruğu kopacak ancak eylülde mi ekimde mi kopacak? Göreceğiz. Küresel türbülans nereden patlak verecek?" ifadelerini kullandı. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yatırımcıları uyaran uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Borsa İstanbul 7513 puanda günün tamamladı. Değer kaybı vardı. Beklediğimiz satışlar, sürpriz değil. Yaklaşık iki haftadır tüm videolarımda borsaya yeni girecek yatırımcıların giriş için beklemesi gerekiyor dedim. Kar satışları tamamlanmalı. Satışlar başladı. Derinleşecek mi, kademeli mi olacak, önümüzdeki haftalarda yorumlayacağız. Bu seviyelerde ben borsayı yüksek görüyorum. 7800 puandan çıkış yapanlar da altın tarafında beklemeli, gümüş tarafında beklemeli, euro tarafında beklemeli. Dolar karşısında bütün varıklar değer kaybetti. Elimde TL var, altına, gümüşe, euro'ya gidebilirim. Dolar karşısında bütün varlıklar ucuz. Borsada satışlar benim açımdan yeni başladı, daha devam edecek. Ne zaman kademeli alım fırsatı gelir, uyarırım. Dolar kuru serbest piyasalarda 27.13. Yukarı kaldırdı başını. Bu ay ve önümüzdeki ay 27.50 hedef seviyemiz. Yavaş da olsa, agresif yükseliş olmasa da başını yukarı kaldıran bir dolar kuru var. Bu hafta dolar endeksi yükseldi, o yüzden dolar TL de yükseldi kaçınılmaz olarak. Dolarla ticaret yapan, dolara ihtiyacı olanların yönün yukarıda olduğunu bilmesi gerekiyor. Euro TL 29.45 - 29.55 lira aralığında. Elimde TL var döviz almak istiyorsanız bunun adı dolar değil, euro olmalı. Yıl sonunda 35 lira ile alakalı öngörüm devam ediyor.

"DOLAR KARŞISINDAKİ YATIRIM ARAÇLARINDA SERT BASKILAMA GÖRDÜK"

Ons altın 1890 dolar seviyesinde. 1890 doları test edecek, tekrar 1960'a kadar yükselebilir demiştim. 1890 dolar test edildi, şu anda stabil ancak önümüzdeki hafta 1930 direnci radarına alabilir ve yükseliş bekliyorum. Neden değer kaybetti? Birincisi ABD Merkez Bankası'nın faiz artırmak ihtimali yüzde 50'ye çıktı, emtialar baskılandı. İkincisi, Çin tarafında emlak şirketlerinin iflasları. Dolar varlıkları güçlendi. Üçüncüsü, dolar endeksi yükseldi. Yükselince dolar karşısındaki yatırım araçlarında da sert baskılanma gördük. Sırada 1930, devamında 1960 dolar dirençleri var ons altında."

"GRAM ALTINDA HİKAYE BAMBAŞKA"

"Gram altınla ilgili "uyarım var" diyen uzman isim şu açıklamayı yaptı:

Gram altında hikaye bambaşka. Ucuz bir altın yok. Altın yatırımcısı internet fiyatı ile serbest piyasalar arasında 50 lira farka alışmalı. Gram altında 1700 altını beklemiyorum. 1710 lira fiziki tarafta gram altın. Ekranlarda 1650'ler var ama bunların hiçbir geçerliliği yok. Gram altın 1700 altına sarkmadı bu hafta. Ons altın, ons gümüş, gram altın, gram gümüş tarafında önemli bir uyarım var. Buralar dip seviyeler, hızlı ataklar görebiliriz. Alım için fırsat kollayanlar o yüzden buraları iyi değerlendirmeli. Eylül ortası olabilir, Ekim olabilir, ciddi türbülans güçlendi. Beklentim pozitif, ekim itibarıyla 1820, 1820, 1880 hatta dolarda agresif yükseliş olursa 2000 TL'ye yelken açan bir gram altın olabilir.

Gümüş onsu 22.35 dolara kadar geriledi. Elinde dolar olan için gümüş almak için uygun zemin oluştuğunu ifade ettim. Elimde dolar olsaydı, ben bu seviyelerden parite üzerinden gümüş alırdım. 24, 26, 28 dolar yükselişlerini görünce söylemlerim önem arz edecektir. Gram gümüş 20 liranın üzerinde. Bu taraftaki pozitif beklentim devam ediyor. 22, 24, 26 seviyesine hareket edebilir. Gümüşte düşüşler kalıcı değildir."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 21 Ağustos Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.644,53 TL üzerinden yapan gram altın 1.649,77 liradan alınıyor, 1.650,04 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.128,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.70,00 liradan alınıyor, 11.179,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.589.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.553,00 liradan alınıyor, 5.616,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 21 Ağustos itibariyle 2.768,00 liradan alınıyor, 2.808,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 21 Ağustos günü 10.930.02 TL alış, 11.142,62 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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