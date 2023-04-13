Gram altın fiyatı rekor kırdı! Kafaları karıştıran açıklama: Yüzde 70 seviyesine yükseldi! 2-3 Mayıs tarihlerinde…

Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izliyor. Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bıraksa da çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkması soru işaretlerini artırdı.

FED YETKİLİLERİNDEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Fed yetkililerinin politikalara ilişkin verdiği karışık sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yavaşladığını ancak hala Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu bir şekilde düşmediğini belirtti. Enflasyonun hedeflere geri dönmesinde birkaç aya daha ihtiyaç olduğunu ifade eden Barkin, talepte soğumaya rağmen enflasyonun "kırıldığına" dair henüz bir kanıt görmediğini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise enflasyonu düşürmede daha fazla politika sıkılaştırmasına gerek duyulabileceğini ancak faiz artışları yapılmadan da ekonominin yavaşlamaya devam edebileceğini düşünmek için iyi nedenler olduğunu söyledi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 3'ün biraz üzerinde olmasını beklediğini aktaran Daly, politika sıkılaştırmasının her toplantıda faiz artırımı beklemedikleri bir noktaya ulaştığını belirtti.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Öte yandan, dün açıklanan Fed tutanakları, mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasını değerlendirdiğini ancak son kararın 25 baz puanlık artışı yönünde olduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Fed’in bir sonraki toplantısı ise 2-3 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ABD'de dün açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında bir miktar gerilemesi ons altına destek veriyor. Ons altın bu saban düne göre yüzde 0,7 artışla 2.039 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise dün 2.059 TL’nin üzerine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Altın gram fiyatı bu sabah da rekor seviyesine çok yakın bölgede dolaşıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.056 TL’den, Cumhuriyet altını 8.642 TL’den ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.248 TL’den satışa sunuluyor.



