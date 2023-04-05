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Gram altın fiyatı rekor kırdı! Önce 1.285, sonra 1.400 TL... İslam Memiş 'yeni normal' diyerek tarih verdi...

05.04.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı, ons altındaki yükseliş rüzgarını arkasına alarak bugün tarihi rekor rakama ulaştı. Yükseliş sonrası yatırımcılar Kapalıçarşı’da en çok gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatı için araştırmalarına başladı. “Altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusu günün öne çıkan başlıkları arasına girerken piyasa analisti İslam Memiş, Haziran ayını işaret ederek, “Artık altın fiyatları için yeni normal 1400-1500 TL aralığı olacak” yorumunu yaptı. İşte anlık, canlı, güncel altın grafiği...

Gram altın fiyatı rekor kırdı! Önce 1.285, sonra 1.400 TL... İslam Memiş 'yeni normal' diyerek tarih verdi...

Altın fiyatları tüm zamanların zirvesini gördü. Küresel bankacılık krizi ve resesyon endişeleriyle Mart ayında kazançlarını genişleten ons altın, OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla beraber baskı altında hareket ederken ABD'den gelen veriler sonrası psikolojik veriye olan 2000 doların üzerine yükseldi. Ons altın 2042 doları görerek Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın jeopolitik riskleri artırmasıyla altın, Mart 2022’de 2.074 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

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GRAM ALTIN FİYATI REKOR TAZELEDİ

Ons altındaki hareketlilikle dün yüzde 2’den fazla yükselerek tarihi zirveyi gören gram altın bugün rekorunu 1.255 TL’nin üzerine taşıdı. Çeyrek altın ise 2.082 TL’yi, cumhuriyet altını da 8.487 TL’yi gördü. Yurt içi altın fiyatlarında ons fiyatı yükselişi hızlandırırken dolar/TL kurunun 19,24 ile zirvede olması da alımları destekliyor.

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ALTINDA ASIL REKOR HAZİRAN SONRASINDA BEKLENİYOR

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki yükseliş ile heyecanlanırken akıllara ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?” sorusu geldi. Peki sarı metalde yön ne olacak? Konuya ilişkin soru işaretlerini gideren açıklama ünlü piyasa analisti İslam Memiş’ten geldi. Altın fiyatlarındaki her düşüşün alım fırsatı olduğunun altını çizen uzman isim Haziran ayını işaret etti.

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“Altını bozdurmak için acele etmeyin” tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, “Yükselişler hızlı bir şekilde Haziran’dan sonra devam edecek. Artık altın fiyatları için yeni normal 1400-1500 TL aralığı olacak” ifadelerini kullandı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

ALB Yatırım tarafından yapılan altın analizinde ise, “ABD’de, bankacılık krizinin durgunluk korkularını beslemesi ve son açıklanan ekonomik verilerin beklenti altında kalmasıyla birlikte, dolar endeksinde (DXY) gerileme ve altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalırsa, altında yükseliş ivmelenebilir” denildi.

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ABD’de iş ilanı sayısı şubatta 632 bin azalarak 9,93 milyon oldu; beklenti 10,5 milyondu. Ülkede fabrika siparişleri şubatta yüzde 0,7 düştü. Beklenti, yüzde 0,5 gerileme yönündeydi. ALB Yatırım tarafından yapılan analizde, her iki verinin de ekonomide soğumaya işaret ettiği belirtilerek, “ABD’de iş ilanı sayısı ve fabrika siparişlerinin beklentiden fazla azalması, “Faizde daha agresif FED’ öngörülerini zayıflatıyor. Bu etki ile ons altın tekrar 2000 doları aştı. Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı istihdam verisi, 240 bin olan beklentilerin altında gerçekleşirse, ons altında yükselişlerin devamı ve 2070 dolarda bulunan tarihi zirveye doğru hareketlilik gerçekleşebilir. Bu durumda gram altında da 1.285 TL’ye varabilecek yükseliş görülebilir” şeklinde değerlendirme yapıldı.


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