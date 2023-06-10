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Gram altın fiyatını gören kuyumcu yerine oraya koştu: Ne bilezik, ne kolye! 300 bin lira yerine 15 bin liraya…

10.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı bu hafta yüzde 11’den fazla değer kazanarak 1500 TL’ye dayandı. Düğün sezonunun başlamasıyla vatandaşlar ucuz altın arayışına yeniden girdi. Fiyatları yüksek bulanlar ise imitasyon altına yöneldi. Kuyumcuda değeri 300 bin liraya kadar çıkan takıların imitasyonları 15 bin liraya mâl etmek mümkün. Vatandaşların en çok tercih ettiği ise altın kemerler…

Gram altın fiyatını gören kuyumcu yerine oraya koştu: Ne bilezik, ne kolye! 300 bin lira yerine 15 bin liraya…

Gram altın fiyatı, ons altındaki sakin seyre rağmen dolar/TL kurundaki rekor yükselişten destek bularak hafta içinde tarihi zirvesini yeniledi. Sadece bir haftada yüzde 11 artış yaşayan altının gram fiyatı kuyumcularında 1500 TL seviyelerine dayanınca düğün sezonunun da başlamasıyla imitasyon ürünlere ilgi yeniden arttı. Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL’ye vatandaşlara sunuluyor. İmitasyon altın satıcıları yaşanan yoğunluktan dolayı mutluluk duyarken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.

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“ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BİZİM SEKTÖRE OLUMLU YANSIYOR”

Renk, ağırlık ve görüntü itibari ile gerçek altına benzeyen imitasyon takıların gelişen bir sektör olduğunu ifade eden esnaflar, müşterilerinin çeşit ve model olarak kuyumcudan isteyip de alamadığı her türlü takıyı kendilerinde bulabildiğini belirtiyor. Yaklaşık 7 yıldır imitasyon satarak geçimini sağlayan Zerya Takı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Borak, ‘Doğu’ denildiğinde akla yöresel düğünlerin ve düğünlerde giyilen yöresel kıyafetlerin geldiğini ifade ederek, bu kıyafetlerin üzerine aksesuarların şart olduğunu söyledi.

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Yöresel kıyafetlerin üzerine aksesuar olarak kiminin altın kiminin ise imitasyon taktığını ifade eden Borak, son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış nedeniyle artık insanların imitasyona daha çok yöneldiğini belirtti. Borak, “Altın fiyatlarındaki artış bizim sektöre olumlu yansıyor. Bizim sektörde de olumlu sonuçlar alıyoruz. Milletin talebine göre kendilerine hizmet veriyoruz. Hizmetimiz de karşılık buluyor, memnunuz” dedi.

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BİLEZİĞİNDEN YÜZÜĞÜNE KOLYESİNDEN KEMERİNE 15 BİN TL

İmitasyon ürünlerin yüzde 80’inin pirinç bakırından ve kuyumcu ustaları tarafından Türkiye’de yapıldığını belirten Borak, bu ürünlerin bire bir ürünler olduğunu söyledi. Altın ile imitasyon ürünleri arasındaki farka değinen Borak, “Biri değerli maden olan altından yapılıyor, diğeri ise değersiz bir maden olan pirinç bakırından yapılıyor. Altının gramı belli. Gramaja vurduğumuzda bir düğüne en az yarım kilo altın gidiyor. Bu da büyük bir maliyet oluyor. Tabii bir düğünün maliyeti sadece altınla da bitmiyor. Diğer masraflarla beraber bir düğün yaklaşık 600 bin TL’ye mal oluyor. Bizde ise kemerinden, bileziğinden, setinden, kolyesinden, yüzüğünden, küpesinden, bilekliğinden ve saatinden hepsi toplam 15 bin TL’yi bulmaz. Bu da insanların isteğine, talebine göre değişiyor” ifadelerini kullandı.

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EN BÜYÜK İLGİ İMİTASYON ALTIN KEMERE

En çok kemerlere ilgi olduğunu ifade eden Borak, “En çok yöresel kıyafetler üzerine takılan kemerlere ilgi var. Bunun yanında yeni evlenen çiftlere setler, kolye ve bilezikler de veriyoruz. Milletin ilgisini karşılayabilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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