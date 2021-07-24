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Gram altın fiyatları! Çeyrek ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz Cumartesi altın fiyatları!

24.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcısını uzun vadede hiçbir şekilde üzmeyen altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu 24 Temmuz Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, yurtdışı piyasalara göre işlemlerini sürdürüyor.

Gram altın fiyatları! Çeyrek ne kadar oldu? İşte 24 Temmuz Cumartesi altın fiyatları!

Koronavirüs salgını boyunca en güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın, yatırımcısına değer kazandırdı. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi türevleri, özellikle bu dönemlerde hem düğünlerde takı olarak değerlendiriliyor, hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Alış Satış

Çeyrek altın 803,00 TL 821,00 TL

Gram altın 495,29 TL 495,62 TL

Yarım altın 1.607,00 TL 1.643,00 TL

Cumhuriyet 3.208,00 TL 3.274,00 TL

22 ayar bilezik 454,96 TL 459,60 TL

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüşün bir miktar değer kazandığını, destek sevilerinin altına kaymak istemediğini yükseliş isteğini koruduğunu görüyoruz. Altın haftanın son işlem gününde altının gram fiyatının 497-507 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı 495- 505 aralığına sıkıştı ama bu hafta 497-507 lira aralığında işlem gördü.’’ İfadelerini kullandı.

Memiş, şunları söyledi;

"DOLARDAKİ DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI SUNUYOR"

Dolar kurunda bir miktar geri çekilmeler gördük. 8.48-8.58 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Dolar kurunda 8.44 lira güçlü bir destek olduğunu görüyoruz.

8.44 seviyesinin altına sarkarsa dolar kurunun 8 lira altına sarkma ihtimali bile olabilir. O yüzden 8.44 seviyesini önemsiyorum ancak 8.50 altındaki rakamlar kısa vade için özellikle dövizle ticaret yapanlar için bir alım fırsatı olduğunu da özellikle belirtmek isterim.

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gram altın çeyrek altın
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