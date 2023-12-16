Gram altın fiyatları için 2024 muhasebesi: Erkekler bile adını ezberledi! Ajda bilezik ve astar altın yatırımcının favorisi oldu

Aralık ayının başında beklenmedik bir yükselişle 2.100 doların üzerine çıkan ons altın ve 1992 lirayı aşarak rekor kıran gram altın fiyatları önemli ölçüde bir düzeltme yaşayarak kırmızı bölgeye geçiş yaptı.

Altın fiyatlarındaki yükselişi durduran hamle ise ABD Merkez Bankası Fed’den geldi. Yılın son Fed faiz kararı için oranlar sabit kalırken Başkan Jerome Powell’ın güvercin açıklamaları ile dinamikler değişti. Powel konuşmasında, "Komite üyeleri artık daha fazla faiz artırımını uygun görmüyor ancak böyle bir olasılığı da göz ardı etmiyor” dedi.

Bu açıklama ile henüz resmen ilan edilmemiş olsa da Mart toplantısında başlayacak potansiyel bir faiz indirim döngüsüne yaklaşıldığı ihtimalinin güçlendiği, piyasa tarafından yorumlanıyor.

Yine de altın fiyatları zaman zaman düşüşe geçse de son dönemin zirvesinde. Bu yüzden de yatırım yapılacaklar listesinin en başında geliyor. Peki 2024’te altın düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanlara göre evet! 2024 altının yılı olacak.

HAZİRAN AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, “Altın fiyatlarında aslında Fed kararı öncesi ciddi bir yükseliş gördük. Hatta altın fiyatlar 2 bin 148’e kadar çıkmıştı. Temel sebebi piyasa özellikle FED'den çok ‘Şahin’ üyelerin çok ‘güvercin’ konuşmasıyla birlikte ‘Fed erken faiz indirecek’ fiyatlaması yaptı. Dolayısıyla bu da ciddi bir spekülatif talebi gündeme getirmişti. 2 bin 148, 2 bin 150'leri gören tarihi rekorları gördük. Güçlü yükseliş hem ons altında hem de gram altında 2024’ün ikinci çeyreği gibi başlar” dedi.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün kalıcı olmadığına vurgu yaparak, fiyatların kısa zamanda 2000 dolar üzerine kendini atacağını kaydetti. Gram altın fiyatları üzerindeki düşüşün de geçici olacağını belirten uzman isim, hedefin 2000 TL olduğunun altını çizdi.

2024 altın tahmini yapan Memiş, “2000 lirayı dip olarak hedef alan, 2024 yılında da 2500 - 2700 lirayı hedef alan bir seviyede olacak” dedi.

“2700 LİRAYA GÖRE PLANINIZI YAPIN”

Fed faiz kararının ardından hem ons hem de altının gram fiyatı için beklediği yükselişlerin gerçekleştiğini dile getiren İslam Memiş, “Yılı muhtemelen 1950 - 2000 lira aralığında tamamlarız gram altında. 2000 aşağısı rakamsal değerler alım fırsatı vermeye devam ediyor. 2700 seviyesine yerleşecek bir gram altına göre herkes planını yapmalı 2024 yılı için” ifadelerini kullandı.

YILIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALTINI: AJDA BİLEZİK VE ASTAR ALTIN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı, "2023’te Türkiye’de kadınlar en çok 'Ajda bilezik' tercih etti. 2023’ün favorisi Ajda bilezik. Erkekler bile adını ezberledi” diyerek 2023 yılında en çok tercih edilen altını da açıkladı.

Memiş, astar altına da dikkat çekerek, “2023’te Türkiye’de en çok astar atın (çekili) tercih edildi. 2023’ün favorisi astar altın” şeklinde değerlendirmede bulundu.







