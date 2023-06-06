Gram altın fiyatları için ‘son bir kez’ diyerek uyardı: İslam Memiş ‘1400 lirayı bekleyeceğiz’ dedi: Kapalıçarşı’da 1.350 TL…

Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamasına rağmen günü kazançla kapattı. Dün 1938 dolara kadar çekilen ons altın fiyatı gün sonuna doğru ABD piyasalarının açılmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve 1950 doların üzerinde kendine yer edindi. Bugün ise 1980 dolara kadar yükselmesinin ardından 1974 dolar seviyelerinde yatay bir hareket söz konusu.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın fiyatları ise dün ons altındaki düşüşün aksine dolar/TL kurunun 21 liranın üzerinde rekor seviyeye yükselmesi ile tarihi zirvesini güncelledi. Bugün hem ons tarafındaki yükseliş hem de dolar/TL kurundaki seyir ile altının gram fiyatı 1368 liraya kadar yükseldi ve rekor güncelledi. Kapalıçarşı ile ekran arasındaki satış makası tamamen kapandı ancak alımda hala 100 liralık fark bulunuyor. Çeyrek altın 6 Haziran Salı günü 2.329 TL’den, Cumhuriyet altını 9.494 TL’den, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.339 TL’den alıcı ile buluşuyor.

FED FAİZ KARARI TAKİP EDİLİYOR

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi. ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını aktaran analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca para piyasalarında Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceğinin fiyatlandığını belirterek, Banka'nın nihai faiz oranının şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde oluşacağı beklentisinin güçlendiğini söylediler.

"GRAM ALTINDA O SEVİYEYİ GÖRÜRSENİZ KAÇIRMAYIN"

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusuna yanıt arayan yatırımcılar için Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İslam Memiş ons altın ve gram altın öngörüsünü açıklayarak, “Ons altında haftanın iki işlem gününde 1968'e kadar yükseliş bekliyorum, sonrasında tekrar aşağı yönlü trend bekliyoruz diye uyarılarım vardı. 1932'ye kadar gerileyen ons altında haniciler, hani yükselecekti diyor, ardından 1962'ye kadar yükseldi. 1968 direncinin takip etmeyi sürdüreceğiz. Sonra hedefimiz 1910 dolar seviyesi. O dip operasyonunu yapmadan bu işin peşini bırakmayacaklar” dedi.

KAPALIÇARŞI FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Gram altın fiyatlarına ilişkin konuşan Memiş, “Benim nazarımda 1350 lira altında rakam yok ancak Mehmet Şimşek geldiği için, gram altın TL'de son bir kez 1350 lira altında resmi kurda bir fiyatlama görebiliriz ama bunun Kapalıçarşı'da görür müyüz, ben o tarafta yokum. 1350 lira altında fiziki tarafta gram altın bulursanız bu bedavadır. Tezim aynı. 20.80 ve 20.55 dolar/TL'de çalışırsa kısa vadeli trend oluşabilir ama makası açarlar yine 1350 lira altında vermezler diye tahmin ediyorum. Gram altında düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Yaz aylarında 1400 lirayı bekleyeceğiz. Elinde altın bulunduranın sabırla beklemeye devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



