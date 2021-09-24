Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

Merkez Bankası'nın Perşembe günü aldığı faiz indirimi kararı sonrası, uzun zamandır düşük seviyede ilerleyen altın fiyatlarında artış görüldü. Gram altın, 496,25 alış fiyatında seyrederken, çeyrek altın 807,00 alış fiyatıyla yükselişini sürdürdü. İşte 24 Eylül 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları...
Gram alış fiyatı 496.06 Türk lirasıyken, satış fiyatı ise 496.14 Türk lirası olarak seyrediyor.
Çeyrek altın alış fiyatları 806,00 Türk lirası, satış fiyatları 816,00 Türk lirası olarak ilerliyor.
Yarım altın alış fiyatı 1.613,00 Türk lirasıyken, yarım altın satış fiyatı 1.633,00 Türk Lirası olarak kaydediliyor.
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