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Gram altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları

24.09.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir yatay seviyelerde seyreden altın fiyatları, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde aldığı faiz indiriminin ardından yükseldi. Gram altın, haftanın son işlem gününde 496,25 Türk lirası alış fiyatıyla yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın ise 807,00 Türk lirası alış fiyatıyla, gram altınla paralel yükselişte ilerliyor. İşte 24 Eylül 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları...

Merkez Bankası'nın Perşembe günü aldığı faiz indirimi kararı sonrası, uzun zamandır düşük seviyede ilerleyen altın fiyatlarında artış görüldü. Gram altın, 496,25 alış fiyatında seyrederken, çeyrek altın 807,00 alış fiyatıyla yükselişini sürdürdü. İşte 24 Eylül 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram alış fiyatı 496.06 Türk lirasıyken, satış fiyatı ise 496.14 Türk lirası olarak seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatları 806,00 Türk lirası, satış fiyatları 816,00 Türk lirası olarak ilerliyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Yarım altın alış fiyatı 1.613,00 Türk lirasıyken, yarım altın satış fiyatı 1.633,00 Türk Lirası olarak kaydediliyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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