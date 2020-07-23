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Gram altın fiyatları ne olacak? Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Gram altın 413 lira ile tarihi zirveyi test etti. Vatandaşlar gram altın yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gram altın yükselişi ile ilgili Diyarbakır’da 35 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 450 lira civarında olabileceğini savundu.

Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü. 35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.

‘YIL SONUNA KADAR 450 LİRAYI BULACAK’

Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye'de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, "Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi. Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425’i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın" dedi.

‘PATENTİ OLMAYAN ÜRÜN ALMASINLAR’

Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:
"Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz. Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler. Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar."

Gram altın 412 lira ile tarihi zirveyi test etti. Vatandaşlar gram altın yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Gram altın yükselişi ile ilgili Diyarbakır’da 35 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 450 lira civarında olabileceğini savundu.
Korona virüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü. 35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.

KAYNAK:İHA

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