Gram altın fiyatları ne olacak? Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü. 35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.

‘YIL SONUNA KADAR 450 LİRAYI BULACAK’

Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye'de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, "Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi. Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425’i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın" dedi.