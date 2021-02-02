Gram altın için 400 TL tahmini! Dolardaki düşüş altını da düşürür mü? Şubat'ta altın alınır mı-satılır mı? Ne zaman altın alınır?

Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Vatandaşlar son günlerden altının hareketliliğinden dolayı yatırım altın yatırımını nasıl değerlendireceğini şaşırmış durumda. Yatırımcıların merak ettiği bu konuda uzmanlarda yorumlarını paylaştı. Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Son 10 yılda en kötü performansını geçtiğimiz Ocak ayında yapan altın fiyatları Şubat ayına yükselişle başlamıştı. Bu sabah güne 428,44 lira ile başlayan gram altın 422 lira civarlarında fiyat belirliyor. Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, gümüş fiyatları güçlendi. AA Analisti İslam Memiş, Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün yaptığı güncel altın yorumları haberimizde... DOLAR VE ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıların dolar düştükçe altın da düşer mi, şimdi altın alınır mı sorusuna cevap niteliğinde açıklamalar yaptı. Memiş açıklamasında dolar/TL kurunu değerlendirerek; " Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro / TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor." dedi. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı?

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI? Altının düşey yönde ilerlemesinin ardından ne zaman altın alınır, şimdi alınır mı araştırmasını yapan yatırımcılara Memiş'in açıklaması şu yönde oldu;"

Yabancıların biraz daha alımlarını artırdığını gözlemliyoruz. Tekrar yukarı yönlü ataklar gelebilir diye tahmin ediyoruz. Dövizle ticaret yapan vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor. Bir ay önce dolar satın alan bir vatandaşın yüzde 15 civarında bir zararı olduğunu gözlemliyoruz. Yıllık bazda altın kadar gümüş kadar getirisi yok." dedi. NE ZAMAN ALTIN ALINIR? Türk geleneğinde büyük bir öneme sahip olan altının fiyatları gün geçtikçe değişirken, yaz sezonunda düğün yapmak isteyen vatandaşlar ne zaman altın alınabileceğini araştırırken Memiş'ten şu açıklama geldi; "Bu da 2021 yılında yani bu yıl düğün yapacak, altın borcu olan vatandaşlara bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz." dedi. ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Gram altın fiyatları yükselecek mi, ne kadar olur sorusu altın alan yatırımcıların gündemini oluştururken uzmanlardan bu konuya ilişkin tahminleri gelmeye devam ediyor. Memiş ise bu konuda yorumunu yaparken, gram altının 400 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini paylaştı. Memiş açıklamasında; "540 TL seviyesinden 420 TL seviyesine kadar gerileyen bir gram altın karşımızda. Dolayısıyla biraz daha gerileyebilir mi? 400 TL seviyesine kadar gerileyebilir ancak ben bu düşüşün kalıcı olacağını öngörmüyorum." dedi.