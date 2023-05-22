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Gram altın için 'altın' kural! Uzman isim uyardı: Bunu yapmayan yandı! 22 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

22.05.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'in açıklamaları sonrası 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Canlı yayında Dolar TL kurundaki geri çekilme ile gram altında düşüşler yaşandığına dikkat çeken uzman isim uyarıda bulundu. Peki, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Mayıs 2023 Mayıs Pazartesi gününün güncel altın fiyatları...

Gram altın için 'altın' kural! Uzman isim uyardı: Bunu yapmayan yandı! 22 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olurken yatırımcılara yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi. Öte yandan dolar son kapanışını 19.8171 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.8150 liradan, satış fiyatı ise 19.8193 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.23'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.4570 TL'den yapan euro şu anda 21.4608 TL alış ve 21.4123 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 22 Mayıs 2023 Mayıs Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarında son durum...

ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş canlı yayında elinde altın olanları uyardı.

Uzman isim açıklamasında "Gram altın serbest piyasalarda bin 375 TL. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşler yaşandı. 148 TL değer kaybetti gram altın. Kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama bin 350 TL altında değer kaybı beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA YÜKSELECEK

1350 lirayı dikkate almak gerektiğini belirten Memiş, " Yaz aylarında yükseliş öngörümü koruyorum. Dolar kurunda da yaz aylarında yükseliş öngörüyorum."

Altın fiyatlarında da dolarda da bugünkü seyirlerin kalıcı olmayacağını belirten uzman isim, "Bin 350 - bin 380 bu aralarda gezinmeye devam ediyor. Bin 350 altındaki rakamlar biraz zor, buralar alım fırsatı olarak göz önüne alınmalı." ifadelerine yer verdi.

"ALIM İŞİ GEÇEN AY BİTTİ!"

"Elinde altın olan biraz daha beklemeli." diyen İslam Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlar daha önce hazırlığını yaptı. Alım işi geçen ay bitti. Düğün takılarında yoğun satışların olacağı döneme giriliyor. Altın çok pahalı bir emtia oldu, altın bir lüks haline geldi. Nakit para takmayı tercih ediyorlar."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (22 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.260,46 TL'den yapan gram altın bugün 1.260,34 TL alış, 1.260,53 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.187,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.031,00 liradan alınıyor, 9.282,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.607.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.509,00 liradan alınıyor, 4.655,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.297,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Mayıs itibariyle 2.247,00 liradan alınıyor, 2.313,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 22 Mayıs günü 8.829.34 TL alış, 9,010,38 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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