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Gram altın için esnaf derneğinden uyarı geldi: 1 yılda yüzde 66 değerlenmişti! ‘Mutlaka’ diyerek altın satın alacaklara seslendiler

23.08.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları rekor seviyelere yükselirken, yatırımcının her dönem en çok tercih ettiği güvenli liman olma özelliğini de koruyor. Ancak altın alımı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Konuya ilişkin bu uyarı TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi. Palandöken, altında sahteciliğe dikkat çekerek gerçek altını anlamanın yollarını tek tek anlattı.

Gram altın için esnaf derneğinden uyarı geldi: 1 yılda yüzde 66 değerlenmişti! ‘Mutlaka’ diyerek altın satın alacaklara seslendiler

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.

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SAHTE ALTIN UYARISI

Palandöken yaptığı yazılı açıklamasında, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti. Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Altın güvenilir yerden, tanıdığınız kuyumcudan veya mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli."

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GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan ons altın fiyatı bugün 1.903 dolar seviyelerinde bulunurken, gram altın fiyatı da 1663 TL seviyelerinde yer alıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 2891 TL, Cumhuriyet altını 11.714 TL ve 22 ayar bileziğin gramı da 1674 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN


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