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Gram altın için rekor tahmini! O rakamı geçerse 1100 liranın üzerine çıkabilir

23.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.080 lira seviyesinde alıcı ile buluşuyor. Altın alım-satım işlemi yapmak isteyenler fiyatların hangi yönde hareket edeceğini merak ediyor. Bu kapsamda analistler yükselişte olan altın fiyatları için yeni bir rekor tahmininde bulundu. Altın fiyatları için 1090 liranın kritik eşik olduğunu açıklayan analistler, 1100 liranın üzerinde yeni rekorların görülebileceğini kaydetti.

Gram altın için rekor tahmini! O rakamı geçerse 1100 liranın üzerine çıkabilir

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 1,2 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.075 liradan tamamladı. Şu sıralar ise 1.080 lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 azalarak günü 1.792 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.798 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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ABD’DE VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini arttığını belirtti. ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi. Bugün, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar, konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

ALTIN

PİYASALARDA NOEL TATİLİ

Analistler, bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle piyasalarda işlem hacimlerinin düşebileceğini kaydederek, İngiltere piyasalarının Noel tatili dolayısıyla yarım gün işleme açık olacağını bildirdi.

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GRAM ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ

Ons altındaki yükseliş ile birlikte Dolar/TL tarafındaki yükseliş denemeleri gram altını 1091 seviyelerinde getirmişti. Analistler gram altın için yaptığı değerlendirmesinde, bu bölgenin önemli bir direnç alanı olarak gösterildiğini söyledi. 1090’ın üzerindeki kapanışların sarı metali 1100’ün üzerine çıkarabileceği belirtiliyor.


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