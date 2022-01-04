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Gram altın için sürpriz 2022 tahmini! 'Alım-satım yaparak para kazanma çabasındakiler...'

04.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, ABD Hazine kâğıdı getirilerinde dün gerçekleşen hızlı yükselişin etkisiyle yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin 2022'ye son 10 yılın en kötü başlangıcının yapmasının ve getirinin 12 baz puan ile 2009'dan bu yana görülen en büyük yükselişi yaşamasının etkisi ile 6 haftanın en sert düşüşünü yaşayan ons altın bu sabaha hafif artıda başladı.

Gram altın için sürpriz 2022 tahmini! 'Alım-satım yaparak para kazanma çabasındakiler...'

Ons altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,13 artışla 1804,18 dolar/ons seviyesinde bulunuyor. Analistler, 1801 dolar desteğinde tutunmayı başararak ons altın fiyatını buralarda kalabilmesi halinde yeniden 1815 dolar seviyesini deneyebileceğini ifade ediyorlar.

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Geçen haftaya 638 TL’den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 761 TL civarına geriledi.

GRAM ALTIN İÇİN 2022 TAHMİNİ

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımında altının gram fiyatı ve gümüşe yönelik tahminlerini aktardı. Yıl içinde öngördüğü rakamları, zirve olarak takip edeceğine dikkat çeken İslam Memiş, 2022 yılında gram altının 1.450 lira, gram gümüşün ise 20 lira olacağını düşünüyor. Paylaşımının sonunda ise kısa vadede kendisine “hani olacaktı” diyenin kaybedeceğini, fiyattan bağımsız olarak elindeki varlıkların miktarını artıranların kazanacağını belirtiyor.

İslam Memiş, düşüşün “2. dip sonrası” olacağını belirttiğini söyleyerek, “hani düşecekti” diyenlerin okuduğunu anlamakta zorlandığını ifade ederken, ayrıca “alım-satım yaparak” para kazanma çabasında olanların kaybedeceğini dile getirdi. 2022 yılında riskli yatırımların azaltılması gerektiğini iddia eden uzman isim, 2022’de hangi yatırımların yapılması gerektiğine yönelik kendi değerlendirmelerini aktardı.

ALTIN ENFLASYONU HENÜZ FİYATLAMADI

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Piyasada ikinci bir dip geleceğinin altını çizen İslam Memiş, bu dip geldikten sonra ise yatırımcıların elindeki miktarlarını artırması gerektiğini aktardı. Bu dip seviyenin ardından diğer endüstriyel metallerin de değerinin artacağını öne süren piyasa uzmanı, Fed doları desteklese bile ons altının ve gümüşün henüz enflasyonu fiyatlamadığına dikkat çekti.

Fiyata değil, miktara odaklanan, sepet yapan uzun vadeci yatırımcılarını tebrik eden analist son olarak, yatırım olarak öne çıkan kripto para ve Metaverse alanlarına da vurgu yaparak, “Bu süreçte dolandırılma olayları sık olacak, ancak tecrübeli insanların bilgilerinden faydalanılması ve bu gelişmeleri ‘devrim’ olarak nitelendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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