Gram altın için tahmin: 'Bulunması gereken yer' diyerek aralık verdi... Altın fiyatları ne olacak? Gelişmeler piyasaları hareketlendirdi! Altın tırmanışa geçti

Altın fiyatları ne olur? Gram altın yükselecek mi, ne kadar olacak? Herkes bu soruların yanıtını araştırıyor. Haniye suikastı, Fed'in açıklaması ve 3. dünya savaşı söylentileri ile birlikte piyasalar hareketlendi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın tırmanışa geçerek haftanın en yüksek seviyesini gördü. Peki, hangi senaryoya piyasalar nasıl tepki verecek? İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan habere göre; Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, "Küresel piyasalarda olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Eğer 3. dünya savaşına doğru bir yönelim hızlanarak artmaya devam ederse özellikle riskli piyasalardan yani borsalardan bir para çıkışı bekleyebiliriz. Ons altın tarafında da yeni rekor seviyeleri görmek oldukça mümkün." dedi.

Bir yanda Haniye suikastı, Ortadoğu'daki gerilimler ve 3. dünya savaşı söylemleri bir diğer yanda ise ABD'den gelen faiz indirimi işaretleri... Yaşanan tüm bu gelişmeler uzun süredir yatay seyreden altında tansiyonu yükseltti.

Ortadoğu'da yaşananlar piyasaları da etkilerken jeopolitik risklerin artmasıyla altın haftanın zirvesini gördü. Serbest piyasada ons altın 2450'leri test ediyor. Tam altın 17 bin TL sınırında. Yaşanan gelişmelere bir de Fed'den beklenen açıklamalar eklendi. Fed ilk kez eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyalini verdi. Altın tırmanışa geçti.

Yağbasan, "Fed ilk defa, uzun bir süre sonra ilk defa bir sonraki toplantıda faiz indiriminin masada olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu beklentiyle paralel aslında ons altın tarafında ve diğer bütün ABD endekslerinde yukarı yönlü bir ivmelenmeyi biz izlemiş olduk." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN ARALIK VERDİ: 3 BİN 500 - 3 BİN 750

Ortadoğu'daki risk faktörlerinin kalkmasıyla altında kademeleri düşüşlerin beklendiği belirtildi. Ancak yıl sonunda uzmanların gram altının en az 3500 lirayı göreceğini öngördüğü aktarıldı.

Yağbasan "Yıl sonunda ons altın tarafından beklediğimiz seviye 2800 dolarlara denk geliyor. Gram altının bulunması gereken yerler 3500-3750 aralığı. Orta ve uzun vadede ons altında yükselişin devam etmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 2625 seviyelerine kadar yükseldi. Çeyrek altın 4293 TL’den, Cumhuriyet altını da 17.589 TL’den ekranlara yansıyor.