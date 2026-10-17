Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik mesaj

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüşteki son fiyatlamaları değerlendirdi. Dolar/TL kurunun 50 lira seviyesini test edebileceğini öngören Memiş, yıl sonu için tahminini açıkladı.

HAFTAYI İKİYE AYIRDI

Geride kalan haftada ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının piyasaların gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirten İslam Memiş, haftayı çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası olmak üzere ikiye ayırdıklarını söyledi.

Çarşamba günü açıklanan verilerin ardından piyasalarda sert hareketler yaşandığını kaydeden Memiş, ABD’de yüzde 3,6 olarak beklenen enflasyonun yüzde 3,7 olarak açıklandığını hatırlattı. Enflasyonda gerilemenin sağlanamadığına dikkat çeken Memiş, yıllık bazda kalıcı enflasyon riskine karşı daha önce yaptıkları uyarıları yineledi.

ABD tahvil faizlerinin yüzde 5,28 seviyesine kadar yükselerek 19 yılın zirvesine ulaştığını, doların da uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu koruduğunu belirten Memiş, buna karşın piyasalardaki en önemli riskin savaş olduğunu vurguladı.

Savaşın beraberinde getirdiği belirsizliklerin, enerji krizinin ve petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkmasının ciddi riskler oluşturduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların bu gelişmelere göre tedbir alması ve özellikle 2027 yılı itibarıyla yaşanabilecek değişim sürecine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından çarşamba günü saat 15.30'dan itibaren dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler yaşandığını belirten Memiş, perşembe günü itibarıyla yükselişlerin yeniden başladığını ifade etti. Haftanın son işlem gününde de dolar karşısındaki varlıklarda yukarı yönlü hareketin devam ettiğini kaydetti.

Memiş'in değerlendirmesine göre Amerikan tahvil faizleri ve dolar endeksinde düşüşler görülürken petrol fiyatlarında da gerileme yaşandı. Altın, gümüş, Bitcoin ve euro gibi yatırım araçlarında ise yükseliş yönlü hareketler öne çıktı.

'DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK'

Dolar/TL kurunun 49 lira 52 kuruş seviyesinde bulunduğunu belirten İslam Memiş, kurda 50 lira seviyesini hedef alan yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyledi.

YIL SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?

Dolar/TL'nin ay sonuna kadar 50 lira seviyesini test etme ihtimalini güçlü gördüğünü ifade eden Memiş, yıl sonuna ilişkin 52 lira tahmininin de geçerliliğini koruduğunu dile getirdi.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Euro/dolar paritesinde önceki günlerde sert düşüşler yaşandığını ve paritenin 1,11 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, haftanın yükselişle tamamlandığını belirtti. Paritenin 1,1257 seviyesinde bulunduğunu kaydeden Memiş, euro/dolar paritesindeki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi.



İSLAM MEMİŞ'TEN ONS ALTIN İÇİN 4.230 DOLAR UYARISI

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.171 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, ABD enflasyon verisinin ardından fiyatın 4.080 dolara kadar sert şekilde gerilediğini hatırlattı.

Ardından fiyatlamaların yeniden değiştiğini belirten Memiş, ons altının gün içerisinde 4.192 dolar seviyesine kadar yükseldiğini söyledi.

Ons altında takip ettiği direnç seviyelerini de açıklayan Memiş, 4.230 doların kritik eşik olduğunu belirtti. Bu seviyenin aşılması durumunda 4.280 ve 4.300 dolar seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini ifade etti.

"FİYATTAN ZİYADE MİKTARA ODAKLANIN"

Altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini dile getiren Memiş, yıllık bazda altını bir alım yılı olarak değerlendirdiğini söyledi. Bu nedenle yıl sonuna kadar fiyattan ziyade miktara odaklanılması gerektiğini savunan Memiş, kendisinin de altın biriktirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

GRAM ALTIN 6.600-6.700 LİRA ARALIĞINDA İZLENECEK

Ons altında yaşanan sert hareketlerin gram altın fiyatına da yansıdığını belirten Memiş, gram altının gün içerisinde 6.657 liraya kadar yükseldiğini, hafta başında ise 6.580 liraya kadar gerilediğini ifade etti.

Özellikle çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından ons altında görülen sert düşüşün gram altının TL fiyatı üzerinde de etkili olduğunu kaydeden Memiş, gram altının 6.580 liraya kadar gerilediğini hatırlattı.



ALTINDA İŞÇİLİK FARKI EKSİ 257 DOLARA GERİLEDİ

İslam Memiş, altın piyasasındaki işçilik farklarına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Önceki haftalarda 350-400 dolar civarında ekstra işçilik farkları görüldüğünü belirten Memiş, bu haftada ise eksi 257 dolar seviyesinde işçilik farklarıyla karşılaşıldığını söyledi. Bu durumun altına yönelik talebin zayıfladığını ve piyasada satışların arttığını gösterdiğini ifade eden Memiş, işçilik farklarının piyasanın mevcut durumunu anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Mart ayında artı 12 bin 500 dolar işçilik farkına sahip altınların bulunduğunu hatırlatan Memiş, o dönemde Türkiye'nin dünyanın en pahalı altın piyasası konumunda olduğunu belirtti. Yurt dışından gelen bir yatırımcının Türkiye'den 1 kilogram külçe altın alabilmek için altının bedeline ek olarak 12 bin 500 dolar işçilik ücreti ödediğini söyleyen Memiş, o dönemde yatırımcılara piyasadan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Mevcut durumda ise tablonun tersine döndüğünü belirten Memiş, eksi 257 dolar işçilik farkıyla Türkiye'de altının daha ucuza alınabildiğini ve ülkenin dünyanın en ucuz altın piyasası haline geldiğini ifade etti.

GRAM GÜMÜŞ 92 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Gram gümüş fiyatındaki gerilemeye de dikkat çeken Memiş, gram gümüşün 188 liradan 92 liraya kadar düştüğünü belirtti. Gram altının ise 8.157 lira seviyesinden 6.627 liraya kadar gerilediğini söyledi.Gümüşün mevcut fiyatlamalar ve altın-gümüş rasyosu açısından ucuz göründüğünü ifade eden Memiş, gümüşün ons fiyatında 65 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğini açıkladı.

Gram gümüşte ise kısa vadede 105-107 lira seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların bu seviyeleri izleyebileceğini kaydetti.

GÖZLER TCMB VE FED'İN FAİZ KARARLARINDA

Önümüzdeki hafta ve onu takip eden hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankasının faiz kararlarının açıklanacağını belirten İslam Memiş, piyasaların bu kararları yakından takip edeceğine işaret etti. Enflasyon görünümü, savaş kaynaklı belirsizlikler, enerji fiyatları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin yatırım araçlarının fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber