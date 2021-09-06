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Gram altın için yükseliş öngörüsü! Uzmanlar: '600 lira olabilir'

06.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları daha önce yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki sunumuna ve ABD tahvil ihalesine odaklanması sonra düşüş yaşamıştı. Gram altın, Dolar/TL ’deki yükselişi takip etmeye devam ediyor. Altın ile ilgili uzmanlardan önemli bir öngörü geldi. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın için yapmış olduğu açıklama ile '600 lira olabilir' yorumunda bulundu.

Gram altın için yükseliş öngörüsü! Uzmanlar: '600 lira olabilir'

Altındaki son durum ilgiyle takip edilirken yükselişin sürüp sürmeyeceği konusunda uzmanlardan gelen yorumlar merak ediliyor. Küresel altın yatırımcıları, daha önce Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma odaklanırken, gram altında ise gözler dolar/TL'ye çevrilmiş durumda. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, önceki günlerde yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklamada bulundu. Memiş, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni açıklamasında 600 lira öngörüsünde bulundu.

Memiş önceki günlerde altın ile ilgili şunları söyledi:

"Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru zıplattı dolar kuru indirecek.

'BELİRSİZLİĞİN ARTTIĞI DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

"GRAM ALTIN 600 LİRA OLACAK"

Gram Altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.

"EYLÜL, EKİM VE KASIM'I BEKLEYİN"

Gerileme ile birlikte varlıklarınızı altın olarak değerlendirirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Ben olsam altın yapardım varlıklarımı beklerdim faizlerin düşmesini beklerdim. Eylül, ekim, kasıma kadar altında beklemeyi tercih ederdim."

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gram altın
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