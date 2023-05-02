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Gram altın mı, çeyrek altın mı yoksa külçe altın mı almalı? İslam Memiş "Benim tercih ettiğim altın grubu" dedi ve açıkladı

02.05.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, yatırım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşlar gram altının mı, çeyrek altının mı, yoksa külçe altının mı daha fazla kar getireceğini araştırmaya başladılar. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Benim tercih ettiğim altın grubu" dedi ve merak edilen soruyu yanıtladı.

Gram altın mı, çeyrek altın mı yoksa külçe altın mı almalı? İslam Memiş "Benim tercih ettiğim altın grubu" dedi ve açıkladı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Mayıs itibari ile gündem oldu. Altın almak ve satmak isteyenler fiyatlardaki yükseliş ve artışları yakından takip ediyorlar. Yatırımlarını altın ile yapmak isteyenler en mantıklı altın grubunun hangisi olduğunu araştırıyorlar. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada en karlı altın grubunun astar altın olduğunu açıkladı.

altınn

"Bugünlerde şu soru çok merak ediliyor" diyen Memiş, "Özellikle hangi altın gruplarını satın almalıyım; Çeyrek mi, Cumhuriyet mi, has altın mı, külçe altın mı? Çünkü yoğun talep karşısında veya piyasalarda karmaşa olduğu zaman işçilikler koyuluyor bu da vatandaşı veya altın alımı yapacak olan insanları zarara uğratıyor." dedi.

külçe

Önce külçe altını gösteren Memiş, "Genellikle işçiliksiz satılır ama yoğun talep sonrasında buna da işçilik konuldu. Ya da paket gram altınlar var. Bunlar da en pahalısı olan işçilikli olanlar." açıklamasını yaptı.

astar-altın

ASTAR ALTINI ÖNERDİ

"Benim tercih ettiğim grup astar altın dediğimiz çekili altın." diyen Memiş, "Astar altının daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bugünlerde çeyrek altınlarda 40 lira, 50 lira, Cumhuriyet altınında 100 lira 150 lira işçilikler var." dedi ve işçiliklerden kurtulmak için astar altının tercih edilmesini tavsiye etti.

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