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Gram altın ne kadar? 15 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2021 17:53 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 15 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın ne kadar? 15 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansımıştı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 714 TL’den alınan çeyrek ziynet 719 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 719 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,37 yükseliş ile 443,80 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 443,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 443,80 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.923 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.944 TL’den, 404,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 408,50 TL’den, 2.856 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.876 TL’den, 1.428 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.438 TL’den, 443,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 443,80 TL'den ve 714 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 719 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden 2021 altın yorumu! Altın ne olur 2021? Altın düşer mi?Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden 2021 altın yorumu! Altın ne olur 2021? Altın düşer mi?

Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda sorun görmedikçe faiz artırımına gitmeyeceklerini söylemesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Ayrıca analistler; bugün ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.

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