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Gram altın ne kadar? 2 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 18:10 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Fiyatlarda düşüş devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 2 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın ne kadar? 2 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda düşüş devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 681 TL’den alınan çeyrek ziynet 686 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 686 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,60 düşüş ile 423,40 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 423,20 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 423,40 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.789 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.810 TL’den, 386 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 390 TL’den, 2.725 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.745 TL’den, 1.363 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.373 TL’den, 423,20 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 423,40 TL'den ve 681 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 686 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Düşüş sürecek mi? İşte çarpıcı 2021 altın yorumuAltın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Düşüş sürecek mi? İşte çarpıcı 2021 altın yorumu
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