Gram altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansımıştı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 712 TL’den alınan çeyrek ziynet 717 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 717 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,52 düşüş ile 442,30 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 442,10 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 442,30 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.914 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.935 TL’den, 403,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 407,50 TL’den, 2.848 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.868 TL’den, 1.424 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.434 TL’den, 442,10 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 442,30 TL'den ve 712 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 717 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı. Ayrıca analistler iki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini bildirdi. Bunun yanı sıra; bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.
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