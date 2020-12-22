Gram altın ne kadar? 22 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Şimdi, tedbirler ve aşı gelişmelerinden sonra yeni mutasyon haberleriyle beraber altının güncel durumu hakkında araştırma yapılıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 742 TL’den alınan çeyrek ziynet 747 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 747 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,32 düşüş ile 461,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 461 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 461,20 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3.038 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.059 TL’den, 420,50 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 424,50 TL’den, 2.969 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.989 TL’den, 1.484 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.494 TL’den, 461 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 461,20 TL'den ve 742 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 747 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüne yönelik "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı açıklamalarının, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler bugün; ABD'de büyüme, tüketici güven endeksi ve mevcut konut satışları verileriyle birlikte Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.
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