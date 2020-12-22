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Uzmandan altın yorumu: "2021 yılı ise 2020’yi aratacak"... Analistten ons altın için 1970 dolar tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 16:00 | Son Güncelleme

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs haberlerinin ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Fakat yapılan açıklama salgının ölümcül oranından çok yayılma hızı olunca küresel piyasalarda iyimser hava hakim oldu. Analistler dünyada yaşanan son gelişmeleri ele alarak, altın fiyat beklentilerini paylaştı. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar güncel altın yorumlarını merak ediyor. İşte uzmanların yaptığı güncel altın tahminleri ve açıklamaları...

İngiltere'de başlayarak diğer ülkelere de yayılan mutasyona uğrayan koronavirüs haberi etkileri küresel piyasalarda kendini gösterdi. Kanada ile birlikte Avrupa'da birçok ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı. Londra ve İngiltere'de karantina devam ederken, Kaliforniya’da hastaneye yatan hastalar sayısında artış oldu.
Öte yandan ABD'de teşvik paketinin Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin hemen ardından ani bir yükselişin ardından düşüşe geçti. Ons altın fiyatı erken saatlerde yükselişinin ardından 1.870 dolar civarında yer belirledi.Öte yandan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı Avrupa'da kullanım için Avrupa Komisyonu'ndan onay aldı. Bu süreci değerlendiren analistler altın fiyatları ne olacak, altın fiyatları yükselecek mi değerlendirilmesinde bulundu. Yatırımcıların merakla araştırdığı güncel altın yorumları haberimizde...

"GELİŞMELER ALTINDA 1.970 DOLARA GİDEN YOLU AÇAR"

Yatırımcılar Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Analistler henüz Gübretaş'ın bulduğu altın rezervinin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini açıklamadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley yaptığı açıklamada; "Altın 1.900 dolar civarında teknik bakımdan ziyade psikolojik bir dirençle karşı karşıya. 100 günlük hareketli ortalamaların, yani 1.903 doların, üstünde kapatmak olumlu bir teknik gelişme olur ve 1.970 dolara giden yolu açar." dedi.

"2021 YILI 2020'Yİ ARATACAK"

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu açıklamasında ABD'deki Senato'dan geçen mali teşvik paketine değinerek, bu paketin vatandaşlar tarafından yetersiz bulunduğunu olduğunu ifade etti. Topçu açıklamasına; "Ons altının uzun süredir beklediği mali destek paketi emtianın fiyatını 1907 dolara kadar yükseltti. İngiltere’de mutasyona uğrayan ve yayılma hızındaki yüzde 70’lik artış ile kontrolden çıkan ve Avrupa’nın büyük kısmına yayılan Koronavirüs de borsalarda dün yaşanan sert düşüşe ve altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü sıçrayışa destek vermiş oldu. Gümüş fiyatları Türkiye saati ile sabah saatlerinde yüzde 5’ten fazla değer kazandı." yorumuyla devam etti.

Borsada sakinleşme olduğunu belirten Topçu; gümüş, altın ve riskli varlıkların fiyatlarının düşey yönde olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin Noel kutlamalarına ve tatile hazırlandığını belirtti. Piyasaların tatil olacağını aktaran Topçu, "O zamana kadar borsalarda sakinliğin, altında ise aşağı yönlü fiyat baskısının devamını bekliyoruz. 2021 yılı ise 2020’yi aratacak gibi duruyor. Üretimi henüz yeterli sayıdan çok uzakta olan aşılar, mutasyon geçirmiş bir virüs ve tartışmaları adım adım yükselen yarım kalmış bir başkanlık seçimi…" dedi.

UZMANDAN GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ!

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel atın grafiği paylaşımı yaparak, gram altın için önemli direnç noktasını paylaştı. İşte Baştürk açıklamasında; "473 geçmediği sürece yükselişler satış fırsatıdır. Bunu herhalde 150 kez falan söyledim. 473'e gidip gidip dönüyor. 440/430 bölgesi fırsat verebilir." dedi.
İşte Baştürk'ten güncel altın grafiği yorumu...


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