Uzmandan altın yorumu: "2021 yılı ise 2020’yi aratacak"... Analistten ons altın için 1970 dolar tahmini!

İngiltere'de başlayarak diğer ülkelere de yayılan mutasyona uğrayan koronavirüs haberi etkileri küresel piyasalarda kendini gösterdi. Kanada ile birlikte Avrupa'da birçok ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı. Londra ve İngiltere'de karantina devam ederken, Kaliforniya’da hastaneye yatan hastalar sayısında artış oldu.

Öte yandan ABD'de teşvik paketinin Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin hemen ardından ani bir yükselişin ardından düşüşe geçti. Ons altın fiyatı erken saatlerde yükselişinin ardından 1.870 dolar civarında yer belirledi.Öte yandan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı Avrupa'da kullanım için Avrupa Komisyonu'ndan onay aldı. Bu süreci değerlendiren analistler altın fiyatları ne olacak, altın fiyatları yükselecek mi değerlendirilmesinde bulundu. Yatırımcıların merakla araştırdığı güncel altın yorumları haberimizde...

"GELİŞMELER ALTINDA 1.970 DOLARA GİDEN YOLU AÇAR"

Yatırımcılar Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini araştırmaya başladı. Analistler henüz Gübretaş'ın bulduğu altın rezervinin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini açıklamadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley yaptığı açıklamada; "Altın 1.900 dolar civarında teknik bakımdan ziyade psikolojik bir dirençle karşı karşıya. 100 günlük hareketli ortalamaların, yani 1.903 doların, üstünde kapatmak olumlu bir teknik gelişme olur ve 1.970 dolara giden yolu açar." dedi.