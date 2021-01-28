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Gram altın ne kadar? 28 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 17:53 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Fiyatlarda düşüş devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 28 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın ne kadar? 28 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda düşüş devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 709 TL’den alınan çeyrek ziynet 714 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 714 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,45 yükseliş ile 440,70 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 440,50 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 440,70 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.903 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.924 TL’den, 401,70 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 405,70 TL’den, 2.837 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.857 TL’den, 1.418 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.428 TL’den, 440,50 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 440,70 TL'den ve 709 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 714 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Altın fiyatları düşecek mi? Düşüş sürüyor! Altın yükselir mi?Altın fiyatları düşecek mi? Düşüş sürüyor! Altın yükselir mi?

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi. Yurt içinde, bugün altın fiyatlarının, gerileyen dolar kuruna paralel olarak düşüş kaydettiğini ifade etti. Günün devamı için ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceği aktarıldı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 küçülerek 1946'dan bu yana en kötü performansını kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2020 dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH 2020'nin dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4 arttı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadığı tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentileriyle paralel seyir izledi.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 31,4'lük rekor küçülmenin ardından, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyümüştü. ABD ekonomisi, 2020 genelinde ise yüzde 3,5 daralarak 1946'dan bu yana kaydedilen en kötü performansı gösterdi. Söz konusu daralma, 2007-2009 yıllarındaki küresel finansal kriz döneminden bu yana ilk yıllık küçülme oldu. Ülke ekonomisi 2019'da yüzde 2,2 büyümüştü.

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