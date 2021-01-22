Altın fiyatları düşecek mi? Düşüş sürüyor! Altın yükselir mi?

Birikimlerini altın alarak değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar, altın alınır mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının ons fiyatının ve dolar kurunun gerilemesi ile beraber iç piyasada fiyatlardaki düşüş devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Hafta başında 445 TL seviyesinde olan gram altının fiyatı 440 TL’ye geriledi. Fiyatların daha fazla düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Kuyumcular ise Mart ayında fiyatlarında yeniden yükselişe geçmesini öngörüyor.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

İHA’nın haberine göre altın fiyatını belirleyen iki faktörün olduğunu aktaran Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm; bu noktada ons fiyatı ile dolar fiyatının önem taşıdığını belirtti. Şu anda ons fiyatın 1860 dolar civarında olduğunu aktaran Gözüm, en yüksek gördüğün değerin oldukça aşağısında olduğunu ve dolardan faiz artırımları ile aşağıya geldiği için değer kaybının oluştuğunu dile getirdi. Şu anda vatandaşların altın alabileceğine dair söylemlerin olduğunu belirten Gözüm, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki parasal genişlemenin devam etmesi durumunda altının ons fiyatının da yükselebileceğini söyledi.

Altının ons bazında Mart ayında biraz prim yapabileceğine dair değerlendirmelerini aktaran Gözüm, şu anda gram altının 440 TL, çeyrek altının 730 TL ve yarım altının 1.460 TL civarında seyrettiğini aktardı. Aynı zamanda vatandaşların altın almak için kuyumculara gittiklerinde gram altına yöneldiklerini belirtti.

