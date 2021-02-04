FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? 4 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? 4 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2021 18:37 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle elindeki altınları değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Fiyatlarda düşüş devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 4 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın ne kadar? 4 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda düşüş devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 660 TL’den alınan çeyrek ziynet 665 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 665 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 2,72 düşüş ile 410,20 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 410 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,20 TL’den satıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.702 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.723 TL’den, 374 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 379 TL’den, 2.641 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.661 TL’den, 1.321 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.331 TL’den, 410 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 410,20 TL'den ve 660 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 665 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Düşüş sürecek mi? İşte çarpıcı 2021 altın yorumuAltın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Düşüş sürecek mi? İşte çarpıcı 2021 altın yorumu

Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi. Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Hangi bankanın altın hesabı faiz oranı fazla? Hangi bankanın altın hesabı faiz oranı fazla?
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Gümüş fiyatları zirveyi gördü!
Gümüş fiyatları zirveyi gördü!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Bakan duyurdu! 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak
Bakan duyurdu! 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacak
'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'
'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların altın hesabı faizleri şubat 2021... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!
Hangi bankanın altın hesabı faiz oranı fazla?
Bankaların 32 günlük mevduat faizleri şubat 2021... Şubat'ta hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Şubat ayı bankaların faiz oranları listesi!
En yüksek mevduat faizi veren banka!
İŞKUR - BOTAŞ 268 personel alımı sözlü sınav tarihi 2021... BOTAŞ sözlü sınavları ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?
BOTAŞ sözlü sınavları ne zaman yapılacak?
Bakan Pekcan müjdeli haberi verdi! 1,3 milyon esnafın kredileri ertelendi
1,3 milyon esnafın kredileri ertelendi
TEKNOFEST başvuru tarihleri 2021... TEKNOFEST 2021 uçan araba ödülleri nedir? TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak? Katılım şartları nedir?
TEKNOFEST başvuruları başladı!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yatırılacak
Tarih belli oldu! 9 Şubat’ta hesaplara yatırılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.