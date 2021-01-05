Gram altın ne kadar? 5 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Şimdi, tedbirler ve aşı gelişmelerinden sonra yeni mutasyon haberleriyle beraber altının güncel durumu hakkında araştırma yapılıyor. Son olarak dolar kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 750 TL’den alınan çeyrek ziynet 755 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 755 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 1,53 yükseliş ile 466 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 465,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 466 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 3.069 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.090 TL’den, 425 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 429 TL’den, 3.000 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.020 TL’den, 1.500 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.510 TL’den, 465,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 466 TL'den ve 750 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 755 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, ABD'de gözlerin bugün Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimlerine çevrildiğini, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlere karşın New York Borsası'nın Çinli telekom şirketlerinin kottan çıkarılmayacağını bildirmesiyle varlık fiyatlarında yön arayışının hakim olduğunu söyledi.
Ayrıca analistler, bugün ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.
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