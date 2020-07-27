Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! (27 Temmuz 2020 altın piyasası!)

Altın fiyatların son durum... Geçtiğimiz hafta rekora yaklaşan ons altın bugün itibarıyla rekor kırdı ve altın fiyatları sert yükseliş gösterdi. Gram altın 428.1 lira ile ons altın da 1944.9 dolara yükselerek tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Ons altın gün içinde en düşük 1900 dolar, en yüksek 1944 dolar seviyesini gördü. Saat 07:02 itibariyle 1931 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Gram altın ise gün içinde 11 liralık bant içinde hareket ederek en düşük 417.8 lira, en yüksek 428.1 lirayı gördü.

Saat 07:02 itibariyle gram altın 425 liradan alıcı buluyor.

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