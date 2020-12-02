FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 11:23 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 455,5 liradan işlem görüyor. Bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 456,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 455,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.816 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teşvik haberleriyle birlikte dün dolar endeksi 91,1'e gerileyerek Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Kimse yüzüne bakmıyordu! Fiyatlar uçuşa geçtiKimse yüzüne bakmıyordu! Fiyatlar uçuşa geçti
Döviz hesabına en yüksek faiz veren banka!Döviz hesabına en yüksek faiz veren banka!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede
Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Altın rotasını değiştirdi!
Altın rotasını değiştirdi!
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
Bakan açıkladı! Süreler uzatıldı
Bakan açıkladı! Süreler uzatıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı internet ortamında yapılacak
Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı internet ortamında yapılacak
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Karaborsaya düştü! Karnabahar fiyatları koronavirüsle uçuşa geçti
Kimse yüzüne bakmıyordu! Fiyatlar uçuşa geçti
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin
BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.