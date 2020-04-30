FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen genişlemeci duruşun korunacağına ilişkin açıklamaların ve bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım limitlerini artıracağına yönelik beklentilerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu?

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 382,9 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 386 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2.590 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.717 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen genişlemeci duruşun korunacağına ilişkin açıklamaların ve bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım limitlerini artıracağına yönelik beklentilerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Küresel enerji sistemi son 70 yılın en büyük şokunu yaşıyorKüresel enerji sistemi son 70 yılın en büyük şokunu yaşıyor
5 farklı yöntem ile erken emekli olmak mümkün!5 farklı yöntem ile erken emekli olmak mümkün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gram altın, Avrupa Merkez Bankası, fed,

En Çok Okunan Haberler

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Otobüs taşımacılığıyla ilgili önemli düzenleme

Otobüs taşımacılığıyla ilgili önemli düzenleme

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun

PTT duyurdu: 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı

PTT duyurdu: 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Emekli olmak için prim doldurmanıza gerek yok!

Emekli olmak için prim doldurmanıza gerek yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Emekliler Derneği'nden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi

Türkiye Emekliler Derneği'nden 'dul ve yetim aylığı düşük kalanlar' için destek talebi

Küresel enerji sistemi son 70 yılın en büyük şokunu yaşıyor

Küresel enerji sistemi son 70 yılın en büyük şokunu yaşıyor

Alman ekonomist: Neoliberalizmin tabutuna son çivi çakıldı

Alman ekonomist: Neoliberalizmin tabutuna son çivi çakıldı

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu

Bakanlık el koydu! Otobüs firmalarında yeni düzenleme

Otobüs taşımacılığıyla ilgili önemli düzenleme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.