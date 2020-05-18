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Gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 389,4 liradan işlem görüyor. Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 bandının izleneceğini bildirdi.

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 389,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 389,4 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.603 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.762,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 bandının izleneceğini bildirdi.

KAYNAK:AA

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