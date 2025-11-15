FİNANS

Gram altın rekor seviyelerde seyrediyor: Yatırımcılar ne yapmalı?

Gram altın, enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte rekor seviyelere yükseldi. Yatırımcılar, piyasadaki dalgalanmaları yakından takip ediyor ve uzmanların yorumlarını dikkate alarak pozisyonlarını belirliyor.

Cansu Akalp

Merkez Bankası Faiz İndirimi Sonrası Altın Fiyatlarında Hareketlilik Devam Ediyor

Altın fiyatları, 15 Kasım 2025 itibarıyla yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor. Özellikle gram altın, son dönemde yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çekiyor. Bu yükselişin temel nedenleri arasında, açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın (MB) faiz indirimi kararı yer alıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları, bir önceki aya göre %2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre ise %37,15'lik bir artış yaşandı. Bu yüksek enflasyon, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı da altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyen bir diğer önemli faktör oldu. MB'nin 1 puanlık faiz indirimi, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden olurken, altın gibi döviz kurlarıyla ilişkili varlıkların cazibesini artırdı. Gram altın, 23 Eylül'den bu yana 5 bin TL seviyesinin üzerinde seyrediyor ve bu durum, yatırımcıların alım satım kararlarını etkiliyor. Peki, bu durumda yatırımcılar ne yapmalı? Uzmanlar, altın piyasasındaki dalgalanmaların devam edebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve Merkez Bankası'nın gelecek dönemdeki para politikaları, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayacak. Yatırımcıların, risk toleranslarını ve yatırım hedeflerini dikkate alarak, uzmanların analizlerini takip etmeleri ve buna göre pozisyon almaları öneriliyor. Kısa vadeli al-sat yerine, uzun vadeli bir yatırım stratejisi izlemek, riskleri minimize etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, altın yatırımını çeşitlendirmek, yani sadece gram altın yerine, farklı altın türlerine (çeyrek, yarım, cumhuriyet altını gibi) veya altın fonlarına yatırım yapmak da portföy riskini dağıtmak açısından faydalı olabilir. Kapalıçarşı'da da altın fiyatları yakından takip ediliyor. Kuyumcular, altın talebinde artış olduğunu belirtirken, yatırımcıların daha çok güvenli liman arayışında olduğunu ifade ediyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcıların, piyasayı dikkatle izlemesi ve bilinçli kararlar vermesi büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, gram altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörlerin yanı sıra, küresel gelişmeler de altın fiyatlarını etkilemeye devam edecek. Uzman görüşlerini takip ederek ve riskleri minimize ederek, altın yatırımı yapmak mümkün.

