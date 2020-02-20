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Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise 520 liradan satılıyor.

Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü

Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 618 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti. Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 317 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı. Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 95 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, Lira (Tam) Ziynet 2 bin 36 liradan, Yarım Ziynet bin 39 liradan ve Çeyrek Ziynet 519 liradan satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarından, para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısındaki yükselişin devam etmesinin risk algısı üzerinden altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi gösterge faizlerinde indirime gitmesinin ise piyasaları şimdilik rahatlattığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Altın, gram altın, çeyrek altın,

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Birde gençlere evlenin ve en az 3 çocuk yapın demezler mi? Aklımızla dalga geçen bir ekonomi yönetimi var ülkede. AMA BAKIN BURASI ÇOK ÖNEMLİ!!!
allah kahretsin vu altını la bi dur dur nasıl evleneceğiz bu şartlarda
bakin burasi çokomelli. gelinle damatla ekonomi yonetiliyo millette oy veriyo. mustehak. evine ekmegi zor goturup kopru yapti dersen sonumuz daha beter olcak.
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