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Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolunda yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile 9 kilometrelik kesimin yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak

Uraloğlu, Erzurum-Rize yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erzurum'un, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak 1

Uraloğlu, Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettikleri 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız. Söz konusu tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi de hizmete açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak 2

Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını aktaran Uraloğlu, 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak 3

"8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK"

Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerine işaret ederek, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergahın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını bildirdi.

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak 4

Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergahı 190 metre daha düşük kota taşıdıkları bilgisini veren Uraloğlu, "Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da yıllık 1334 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak 5

"ULAŞIM AKSINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum-Rize yolunun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz sahil yolunun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak 6

Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılacak 7

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Rize tünel ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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