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Gram altın ve ons altın yükseldi, tahminler peş peşe geldi! Altını olan bu tarihe dikkat etsin… 2 dev kurumun analistleri uyardı

05.11.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın ve ons altın fiyatları ABD’den gelen haberlerle hafta boyu hareketli bir grafik çizdi. Fed faiz kararı ve güçlü ABD istihdam verisine rağmen küresel piyasalarda dolar geriledi, altın atağa geçti. Ons altın yüzde 2’nin, gram altın fiyatı ise yüzde 1’in üzerinde değerlendi. Yükseliş yatırımcıları heyecanlandırırken “Altın yükselecek mi, düşecek mi?” diye merak edenler için altın tahmini peş peşe yapıldı. Altın fiyatları hakkında tüm detaylar haberimizde...

Gram altın ve ons altın yükseldi, tahminler peş peşe geldi! Altını olan bu tarihe dikkat etsin… 2 dev kurumun analistleri uyardı

Altın fiyatları oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. ABD’den gelen veriler ekonomik büyümenin son çeyrekte önceki çeyreğe göre yavaşlayacağına işaret ederken haftanın son günü açıklanan istihdam rakamları kritik önem taşıyordu. Nisan ayından bu yana düşüş yaşayan altın fiyatları için ‘son 50 yılın en kötüsü’ yorumları yapılırken, dün veri sonrası yön yukarı döndü.

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Güçlü istihdam verisine rağmen geçen hafta 113,1'e kadar yükselen dolar endeksi Cuma günün kazançlarının büyük kısmını geri vererek, haftayı yüzde 0,1 artışla 110,8'den tamamlarken, altın fiyatları atağa geçti. Altının ons fiyatı yüzde 2,2 değer kazanarak 1.681 dolara yükseldi. Yurt içinde ise gram altın fiyatları 1000 lira psikolojik seviyesinin üzerine sıçradı. Bir süredir düşüş yaşayan altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,46 artışla 1.001,40 liraya ulaştı.

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FED FAİZ KARARI GEÇTİ, SIRADA ABD ENFLASYONU VAR

ABD Merkez Bankası Fed, hafta içindeki toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Gelecek hafta ise gözler başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

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GELECEK TOPLANTI İÇİN BEKLENTİ 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda güçlü istihdam verilerinin ardından Aralık toplantısı için 50 ve 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinde belirgin bir ayrışma yaşanmasa da, durum, Fed yetkililerinin tarım dışı istihdam verisi sonrası yaptıkları açıklamalarla 50 baz puan faiz artışı lehine değişti. Buna göre, para piyasalarında Fed'in aralıkta yüzde 65 ihtimalle 50, yüzde 35 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

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UZMAN İSİMLERDEN ALTIN TAHMİNİ

Capital Economics emtia ekonomisti Edward Gardner, altın fiyatlarının 2023 yılı sonuna kadar 1.700 dolara yükseleceğini tahmin ettiklerini kaydediyor. Ancak uzman isim Fed’in daha uzun süre şahin kalacağına ikna olmayarak şu değerlendirmede bulunuyor:

“ABD faiz oranlarının piyasaların beklediği kadar artmayacağını düşünmekte haklıysak, gelecek yıl altın fiyatlarının artması gerekiyor. Altın fiyatları, Federal Rezerv’in dün politika faizini 75 baz puan artırma kararının ardından başlangıçta yükseldi. Kısaca yatırımcılar güvercin olma kararı aldılar.”

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MART 2023’E DİKKAT!

TD Securities analistleri ise altındaki fiyat hareketinin yalnızca Mart 2023’e kadar 1.830 doların kuzeyindeki bir yükseliş eğilimi ile tutarlı olacağını söylüyor. Ayrıca Fed’in bu zaman diliminde inatla yükselen enflasyonla mücadele ederken politikasını sıkılaştırmaya devam etmesini pek olası görmüyorlar. Bununla birlikte, sürekli bir yükseliş trendinin oluşması için kritik eşiklerin, Eylül 2023’e kadar büyük ölçüde değişmediğini kaydediyorlar.

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