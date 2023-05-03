FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Gram altında 1700 TL söylentileri...' Altın fiyatlarındaki hareketlilikle ilgi ona yöneldi! 'Talep çok fazla'

'Gram altında 1700 TL söylentileri...' Altın fiyatlarındaki hareketlilikle ilgi ona yöneldi! 'Talep çok fazla'

03.05.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde altın fiyatlarındaki hareketlilik herkesin gündeminde. Özellikle altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen ’Adana burması’nın yoğun talep gördüğü belirtiliyor. Kentte adeta yok satan Adana burması ile ilgili Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Yüz yıllardır bölgemizde rağbet görmekte ve takı olarak da en tepede yer almaktadır." dedi. Başman, gram altın fiyatlarının bin 600, bin 700 liraya ulaşacağı söylentilerinin de vatandaşın altına yönelmesine neden olduğunu söyledi.

'Gram altında 1700 TL söylentileri...' Altın fiyatlarındaki hareketlilikle ilgi ona yöneldi! 'Talep çok fazla'

Adana’da, yüz yıllardır modası geçmeyen ve M.Ö. 4’üncü yüzyılda, paranın olmadığı Helenistik dönemde ticaret yapılırken değiş-tokuş yöntemiyle değerlendirilen ’Adana burması’, bugün de ’bilekte taşınan nakit para’ olarak görülüyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, iki ucunda yılan başı bulunan ve ’Adana burması’ olarak bilinen bilezik, küçük değişikliklerle üretilerek, satışa sunuluyor. Güncel modellerde ise burmadan yılan başları çıkarılarak, yerine kilit konulduğu belirtildi. ’Adana burması’ bilezikler, kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırığı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

0d7422b0-7e66-432a-b6c8-585dcc1949a1

ATÖLYELERDE YOĞUN BURMA ÇALIŞMASI

22 ayar altından yapılan ’Adana burması’ bilezikler, emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. 10 gramdan başlayıp istenilen ağırlığa kadar yapılabilen burma, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihi oluyor. Kuyumcu atölyelerinde ’Adana burması’nın yapımına, 24 ayar altın külçelerinin bakır katılarak, 22 ayara düşürülmesiyle başlanıyor.

2cc1d47e-5118-4bd2-808f-b71094edf49c

Potada uygun oranlarda bakır katılan altın, 900 ile bin dereceye kadar ısıtılıp eritilerek, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getiriliyor. İstenen bilezik ağırlığına göre silindirlerden birkaç kez sündürülüp, 2 metre uzunluğa ulaştırılan altın tel, çapaklarından arındırılması için balmumu sürülerek, ’hadde’ denilen ve üzerinde türlü çapta delikleri olan çelik araçtan zincirle çekiliyor.

6bd2de4f-0c9c-4ec5-9aee-ea95bea51449

Telin bir ucu mengeneye sıkıştırılırken, diğer ucu el matkabına bağlanıp çevrilerek, ’bükü’ işlemi gerçekleştiriliyor. Ortalama çevresi 19 - 19,5 santimetre olacak şekilde kesilen burma, tuz ruhuna batırılarak, oksitten arındırılıp, sarı renge büründürülüyor. Son olarak istenen parlaklık seviyesine göre içinde çelikten yapılmış küçük bilye ve çubuklardan oluşan mafsal makinelerinde cilalama işlemi yapılan ’Adana burması’, satışa hazır hale getiriliyor.

9f7c1e60-87f4-4150-8fd2-aee07170b062

"GRAM ALTIN FİYATLARININ 1700 LİRAYA ULAŞACAĞI SÖYLENTİLERİ VATANDAŞIN ALTINA YÖNELMESİNE NEDEN OLDU"

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Son birkaç aydır fiyatlardaki hareketlenmeler ve gram altın fiyatlarının bin 600, bin 700 liraya ulaşacağı söylentileri vatandaşın altına yönelmesine neden oldu. Esnafımıza da büyük bir talep var" diye konuştu.

21a4f99a-4198-4e11-a636-012a0243cfd1

"ALTINA TALEP ÇOK FAZLA"

Adana burmasına az işçilik gerektiği için satışının da kolay olduğuna dikkat çeken Başman, "Altına talep çok fazla. En yüksek talep de mümkün olduğu kadar daha az işçilikli olan Adana burmasına. Adana burmasına olan tercihin nedenlerinden birisi daha az işçiliğe sahip olması. Tekrar satıldığı zaman borsa değerinde çok az bir kayba genelde fiyatlar yükseldiği içinde hiç kayba uğramaması. Gram olarak her keseye hitap edebilmesi. 10 gramdan başlar ve 11,5 gram da isterseniz yaptırabilirsiniz, 111 buçuk gram da yaptırabilirsiniz. Ayrıca birkaç saat içerisinde sipariş verdiğiniz ürünü alabilirsiniz. Adana burması yüz yıllardır bölgemizde rağbet görmekte ve takı olarak da en tepede yer almaktadır. Düğünlerde, nişanlarda, doğum ve eşe alınan hediyelerde birinci sırayı Adana burması almakta" ifadelerini kullandı.

58f2f8fc-cead-4fa0-a80b-f27a26abc442

Kuyumcu Arzu Mengi ise altına olan talebin çok olduğunu, Adana burmasının yok sattığına dikkat çekti. (İHA)

75ab10f2-826e-48d9-aecd-bba87748e43d

01915ecc-49fa-49c4-b4c7-6332fee3dbdd

38310dde-8c72-4f5a-a38a-4a851fc1ca32

a8d0537e-c659-4fd7-9ddc-e4b1cad45302

c0da6e29-8c0d-488a-a0e8-e3645e2c1002

cfcfaa0b-ce42-45a0-9c52-176eda201298

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…
Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!
Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyorMemuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları adana burması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Emekliye kademeli zam planı! 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlar...

Emekliye kademeli zam planı! 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlar...

Yeni hamle geldi! Ucuz et ne kadara satılacak?

Yeni hamle geldi! Ucuz et ne kadara satılacak?

Asgari ücret 5 haneye çıkar mı? Bakan Bilgin'den canlı yayında kritik açıklama: Temmuzda...

Asgari ücret 5 haneye çıkar mı? Bakan Bilgin'den canlı yayında kritik açıklama: Temmuzda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.